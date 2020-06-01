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  3. 42 yıllık antika eşyalar depolara sığmadı
01 Haziran 2020 Pazartesi 11:18 | Son Güncelleme:

42 yıllık antika eşyalar depolara sığmadı

42 yıllık antika eşyalar depolara sığmadı

Birçok insan için antika eşya toplamak tutku haline geliyor. Bunlardan biri olan Samsun'da Cemil Benice, 42 yıldır antika eşya toplayarak 40 bin ürün biriktirdi. Bu eşyalar arasında Osmanlı sandığından Ermeni sandığına ve lambalı radyoya kadar birçok antika yer alıyor.

Antika eşya toplamak bazı insanlar için vazgeçilmez oluyor. Bunlardan biri olan Samsun’un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve 42 yıldır antika eşya toplayan 55 yaşındaki Cemil Benice’nin antika eşya tutkusu 3 depoyu doldurdu. Cemil Benice’nin antika eşya toplama merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Elinde her türlü ürün bulunan ve bu ürünleri 3 depoya ancak sığdırabilen Cemil Benice’nin depoları adeta tarih kokuyor.

Evinin yanında ayrı bir depo, ilçedeki sanayi sitesinde ise ayrı ayrı depolara antika eşyaları dolduran Cemil Benice, " 42 senelik merak bu. Bir abi vardı bozuk para toplardı. Topladığı bu paraları bana hediye eti. Bende de bundan sonra merak başladı. Şu an elimde 40 bin çeşit mal var. Kağnı tekerinden, kağnı arabalarına, Osmanlı sandığından, Ermeni sandığına, kömürlü ütüden, lambalı radyoya, her türlü antika ürün elimde mevcut. Bu ürünleri duyanlar ilçeye gelerek beni ziyaret ediyor. Vatandaşların ilgi göstermesi beni mutlu ediyor." dedi.


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