4 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. 4 Şubat 2020 burç yorumları merak ediliyor. Salı günü Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. AKSAM.com.tr yazarlarından Astrolog Ceylin Çelebi bu olayın burçları nasıl etkileyeceğini açıkladı. Koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, yay burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu yorumları haberimizde sizlerle.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Salı gününe girişte Ay İkizler burcunda ve yakın çevrenle olan iletişiminin hız kazandığı bir gündesin. İş hayatında amirinden alacağın olumlu övgüler var. Zam meselesini konuşmak için hayli ideal bir gün olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Yönetici gezegenin Venüs bugün Satürn ile uyumlu açısını kesinleştirecek. Gün boyunca etkisini hissedeceğin bu açı özellikle yurtdışında yaşayan akrabaların veya tanıdıklarından senin gönül meselelerin ile ilgili güzel haberler alabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. İlişkilerinde dengeyi sağlayabileceğin pozitif etkiler devrede bugün. Akşam saatlerinde sözlerine dikkat etmelisin. Kafa karışıklıkların ve dalgınlıkların istemeden ağzından bir şeyler kaçırmana sebep olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Kafandaki sorunlara odaklanıyor ve onlara cevap arıyorsun. Psikolojik sorunlarına mantıksal yaklaşman ve çözmek için işin uzmanlarından yardım alman iyi olabilir. Bugün akşam kendini hissettiğin yalnızlık duygusu ile ilgili kandırmaya açık olacaksın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Evdeysen ve çalışmıyorsan bugün arkadaşlarınla birlikte olmak ve sosyalleşmek adına güzel bir gün. Birkaç arkadaşınla ilgilide çöpçatanlık işlerine el atabilirsin. Güneş ile Ay arasındaki üçgen açı ailenden alacağın desteklerin senin için büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

İş yerinde fazla iletişim içerisinde olman ve plansız hareketlerin neticesinde işlerini vaktinde toparlamakta gecikebilirsin. Partnerin tarafından hak ettiğin değeri görmüyor olman seni bu akşam özellikle biraz kıracak olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Eşinin kardeşleri ile olan iletişimin bugün hayli yoğun geçebilir. Ciddi bir ilişki ile ilgili atılan adımlarda senin de fikrin soruluyor. Özellikle olaylara mantıklı yaklaşman ve farklı bir bakış açısı getirmen yönünden desteğin hayli kıymetli.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Aklındaki proje ile ilgili kredi çekmek için bugün bir girişimde bulunabilirsin. Bekar bir yükselen Akrepsen bugün hoşlandığın kişiden ciddi bir teklif alabilirsin. Bu inanılmaz mutlu olacağın bir haber. Akşam ise duygusallığın artıyor.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Partnerinle alakalı olarak şüphe duyduğun konularda bilgi edinmek isteyebilirsin. Ölçüyü kaçırmamak da fayda var. Karşı taraf sana bağlılığını ispatlamak için araya birilerini sokabilir. Bugün akşam kafanı daha çok karıştıracak konular söz konusu olacak gözüküyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Kendinden yaşça büyük birine bugün ilgi duyabilirsin. Kolların ve omuzlarında ağrılar hissetmen bugün evde yapman gereken işleri engelleyebilir. Sağlığına dikkat etmelisin. Bugün kendini çok yormamaya özen göstermelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Çocuklarınla ilgili konular bugün ön planda olacak gözüküyor. Yetişkin çağında bir çocuğun varsa bugün sana evlilik gibi ciddi bir niyetinden bahsedebilir. Hobilerine vakit ayırmak da sana iyi geliyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

İlişkinle ilgili kafa karışıklıkların var. Partnerinden ciddi bir teklif alacak olabilirsin. Aynı zamanda iki kişi arasında kaldıysan bugün akşam kararını verirken duygularına yenik düşeceksin ve mantıklı olanı değil kalbini dinleyeceksin.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com