4 Ocak 2020 Cumartesi günlük burç yorumları!

4 Ocak 2020 Cumartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün Koç burcunda güne başlıyoruz. Saat 19:15’e kadar boşlukta ilerleyecek olan Ay sonrasında Boğa burcuna geçiş yapacak. Gece uykusuzluk çekmiş olabilirsin. Bugün pek kolay, uyumlu enerjiler yok. Karşındakine bir şey söylemeden önce iki kere düşünmende fayda var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bugün 19:15’te Koç burcundan çıkıp senin burcuna geçiş yapacak. Gün içerisinde çatışmalı ilişkiler içerisine girebilirsin. Ancak akşam saatlerinde üzerine bir miskinlik çökebilir. Günün ağırlığını da bu saatlerde iyiden iyiye hissedeceksin. Dinlenmende fayda var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün saat 19:15’e kadar yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşlukta olacak. Üzerindeki sorumluluklarını abartmaya meyilli olabilirsin. Hukuksal konular nedeniyle yapmak istediklerin engellenebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Tepkilerini kontrol etmekte zorlanacağın durumlar söz konusu olabilir. Gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var. Özellikle günün ilk yarısında baskılayıcı durumlarla karşılaşabilirsin. Bugün akşam arkadaşlarınla birlikte olup huzurlu bir ortam yakalamaya çalışabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Özellikle hayatındaki önemli bir kadın figürü ile aranda çıkan bir tartışma nedeniyle kendini kötü hissediyor olabilirsin. Maalesef günün enerjileri kolay değil. Yıkıcı bir tutum sergilememeye dikkat etmende fayda var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Kendini ortaya koyman birilerini rahatsız ediyor olabilir. Onun yerine geçmeye çalıştığını düşünen biri var. Kendi suçlu hissedeceğin durumlar söz konusu olabilir ancak akşam saatlerine doğru psikolojin daha iyi olacak. Kendine olan güvenin de artacak.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Karşıt burcunda ilerleyen Ay bugün saat 19:15’te Boğa burcuna geçecek. Huzursuz ve zorlayıcı enerjiler söz konusu. Ailenden bir kişinin seninle buyurgan tarzda konuşması ipleri iyice gerecek olabilir. Üstünlük taslayan kişilere karşı öfken kabarabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Bu gece uyumakta zorlanabilirsin. Ay’ın burç değiştireceği 19:15’e kadar keyif aldığın konulara vakit ayırman iyi olacaktır. Yalnız kalmanda, bugün zorlayıcı açılar söz konusu olduğu için faydalı olabilir. Gözlerin ve baş bölgen ile ilgili rahatsızlıklar özellikle günün ilk yarısında çok artabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Çocuklarınla ya da aşk hayatındaki kişiyle olan ilişkinde dikkatli davranman gereken bir gündesin. Olaylar farkına varmadan büyüyebilir. Ufacık bir sorun bir bakmışsın kocaman olmuş. Akşam saatlerinde, eğer varsa evcil hayvanınla ilgilenmek isteyebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Seni kısıtlayan durumlar bugün iyiden iyiye canını sıkabilir. Bazen her şey benimi buluyor gibi hissediyor olabilirsin. Ailendeki kişilerden gelen evhamlı, tedbirli yaklaşımlar kendini güvensiz hissetmene yol açıyor. Zorba kişilere karşı tepkin sert olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay bugün Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna geçiş yapıyor. İşinle ilgili konularda yetersizlik hissi içerisinde olabilirsin. Özellikle bugün zamanı iyi ayarlamadığını düşünecek ve kendine öfkelenecek olabilirsin. Akşam saatlerinde ailenle birlikte olmak sana iyi gelecek.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Yakın çevren ve kardeşlerinin baskılarını hissedebileceğin bugün seni duygusal açıdan zorlayacak açılar söz konusu. Gece uyumakta zorlanabilirsin. Yakın bir arkadaşın bugün kararsız kaldığı bir konuda senin yardımına ihtiyaç duyabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com