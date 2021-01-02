4 Ocak-11 Ocak 2021 Haftalık burç yorumları! Kimler için fırsat haftası olacak?

4 Ocak-11 Ocak 2021 Haftalık burç yorumları enerjiye ve fırsatlara dikkat çekiyor. 2021 yılının ilk haftasına Ay Başak burcunda giriyor. Pazartesi yoğun bir çalışma temposu bizleri bekliyor olacak. Hafta ortasında Ay Son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz açısından iyi olabilir. Perşembe günü Ay hem burç değiştiriyor olacak hem de oldukça yoğun enerjiler var. Önemli kararlarınızı bugünlerde almamaya özen göstermeniz yerinde olacaktır. Pazar günü Ay Yay burcunda ve Merkür ile Satürn arasındaki etkileşim düşündüklerimizi gerçekleştirmek açısından uygun fırsatlar sunuyor olacak. Aynı zamanda Ay Balzamik fazında haliyle yeni işlere girmemek gerektiğini de vurguluyor olacak.



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, 2021 yılının ilk haftasına Ay Başak burcunda giriyor olacağız. Yoğun bir çalışma gününe başlıyor olacaksınız. Toplantılarınızı da pazartesi gününe almak yerinde olabilir zira Ay ile Merkür arasında destekleyici açı gün boyunca etkin olacaktır. Salı sabahı Ay burç değiştirerek Terazi burcuna geçiş yapacak. Hafta ortasında ikili ilişkileriniz, sözleşmeleriniz önem kazanıyor olacak. Perşembe günü Ay hem burç değiştiriyor olacak hem de oldukça yoğun enerjiler var. Önemli kararlarınızı bugünlerde almamaya özen göstermeniz yerinde olacaktır. Pazar günü Ay Yay burcunda ve Merkür ile Satürn arasındaki etkileşim düşündüklerini gerçekleştirmen açısından uygun fırsatlar sunuyor olacak. Yeni yılın hepinize bolluk, bereket ve güzellikler getirmesini dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 4 Ocak haftasına başlarken çocuklarınızla ilgili konular öne çıkıyor olacak. Onlarla ilgili konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Hafta ortasında Ay Son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz açısından iyi olabilir. Perşembe günü Ay karşıt burcunuz olan Akrep burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinizle ilgili gergin enerjiler güne hâkim olabilir. Ani kararlar vermekten uzak durmanız yerinde olacaktır. Hafta sonu Ay yay burcunda ilerliyorken ödemelerinizle ilgili konularda partnerinizle görüşmeler içinde olabilirsiniz. Tüm işlerinizin yolunda gideceği harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 2021 yılının ilk haftasına evinizle ilgili konularda yoğun çalışmalar içerisinde olarak başlıyor olacaksınız. Ay Neptün karşıt açısının gerçekleşeceği pazartesi günü evinizle ilgili konularda görüştüğünüz kişilere dikkat etmelisiniz. Salı günü burç değiştiren Ay çocuklarınızla ilgili konulara odaklanmanızı sağlıyor olacak. Hafta sonuna doğru işinizle ilgili yoğun enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Pazar günü eşinizle birlikte olmaktan keyif aldığınız bir gün olabilir. Aynı zamanda Ay Balzamik fazında haliyle yeni işlere girmemek gerektiğini de vurguluyor olacak. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 4 Ocak haftasında Ay Başak burcunda haftaya başlıyor olacağız. Yakın çevre akrabalarınız ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinize odaklı olacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Salı günü Ay burç değiştirerek Terazi burcuna geçecek. Evinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Ancak Perşembe günü yoğun ve gergin enerjiler var. Bugün önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Aynı zamanda bu hafta Ay da küçülme fazında ilerliyor olacak. Haliyle elinizde kalan işlerinizi tamamlamanız ve yeni işlere bu hafta başlamamanız yerinde olacaktır. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, yeni yılın ilk haftasında parasal konularınızla ilgili olarak düzenlemeler içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Hafta ortasında Ay son dördün fazında ilerliyor olacak. Haliyle motivasyonunuzda yüksek olacak gözüküyor. Perşembe günü evinizle ilgili konular sizler için gerginlik ve stres yaratıcı etkiler getirebilir. Ebeveynlerinizle aranızda bir tartışmanın gereksiz büyüdüğüne şahit olabilirsiniz. Hafta sonu evinizde yoğun bir koşturmacanız söz konusu olabilir. Bilhassa çocuklarınızla ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. Pazar günü Ay Balzamik fazında ilerliyorken elinizde kalan işlerinizi halletmeniz açısından güzel fırsatlar sunuyor olacak. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, 2021 yılının ilk haftasına Ay sizlerin burcunda başlıyor olacağız. Bireysel konularınızla ilgili düzenlemeler içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda önemli görüşmelerinizi de bugüne alabilirsiniz. Zihinsel uğraşlar açısından uygun enerjiler var. Hafta ortasında parasal kazanımlarına odaklanıyor olacaksınız. Perşembe günü yoğun etkiler var. Bilhassa yakın yerlere seyahatlerinizle ilgili gerginlik ve stres yaratabilecek durumlar söz konusu olabilir. Hafta sonu Ay Balzamik fazında ilerliyorken yeni işlere girmek uygun olmayacaktır. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, hafta başında rüyalarınız öne çıkabilir. Pazartesi ve salı günü önemli görüşmelerinizi düzenlemek açısından uygun. Çarşamba günü Ay son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz iyi olabilir. Perşembe günü kendinizle ilgili meselelerde ani kararlar almaktan uzak durmanızda yarar var. Hafta sonuna doğru parasal konularda daha temkinli hareket etmenizde yarar var. Bilhassa görüştüğünüz kişilere dikkat etmelisiniz. Pazar günü yakın çevrenizle iletişiminizin yoğun olacağı bir gün olabilir. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 4 Ocak haftasında Ay Başak burcunda haftaya başlıyor olacağız. Kariyerinizden elde edeceğiniz kazancınızla ilgili olarak belirli düzenlemeler yapmak durumunda olabilirsiniz. Hafta ortasında Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Rüyalarınız öne çıkabilir. Bir sağlık durumunuzla ilgili şifa getirebilecek bir tedaviye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Ay Son dördün fazında haliyle motivasyonunuzda hayli yüksek olacaktır. Hafta sonuna doğru parasal kazanımlarınızla ilgili konular öne çıkabilir. Perşembe günü tartışmalara dikkat etmenizde yarar var. Aklınızdakileri yerine getirmek adına uygun enerjiler var. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 4 Ocak haftasına girişte kariyerinizle ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Hafta ortasında Ay burç değiştirerek Terazi burcuna geçiyor olacak. Sosyal çevrenizle olan görüşmeleriniz hız kazanabilir. Perşembe günü gerginlikler söz konusu olabilir. Arkanızdan dönen işler bir bir önünüze düşebilir. Hafta sonuna doğru Ay Balzamik fazında haliyle yeni işlere girmemek gerektiğini vurguluyor olacak. Pazar günü Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Kendinize vakit ayırmak isteyebilir, sakin bir gün geçirebilirsiniz. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 4 Ocak haftasında Ay Başak burcunda uzak akrabalarınızla ilgili konularda yoğun uğraşlarınız söz konusu olabilir. Hızlı ve yoğun enerjiler hafta boyunca etkin olacak gözüküyor. Perşembe günü gerginlikler bilhassa sosyal çevrenizle ilgili olarak öne çıkabilir. Ani gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Hafta sonu hastanelerle ilgili işlerinizde uğraşlarınız söz konusu olabilir. Pazar günü kendi halinizde kalmak iyi gelebilir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, yılın ilk haftasında yoğun çalışma enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Hafta ortasında Ay Son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olabilir. Perşembe günü anneniz ya da ailenizdeki önemli kadın figürleri ile olan tartışmalara dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Olaylar siz farkına varmadan büyüyebilir. Hafta sonu sosyal çevre ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize odaklı olacaksınız. Aklınızdakileri tamamlamak adına harekete geçebilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, 4 Ocak – 10 Ocak haftasında işleriniz yoğun ve hızlı ilerleyebilir. Hafta ortasında Ay Terazi burcunda ilerliyorken ortak paylaşımlarınız ve kredilerinizle ilgili konulara odaklı olarak hareket edebilirsiniz. Arayı bulmanız gereken durumlar öne çıkabilir. Perşembe günü eşinizin yakın akrabaları ile aranızda hiç yoktan bir konu tartışmaya dönebilir. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Hafta sonuna doğru Ay Balzamik fazında. Haliyle elinizde kalan işleri tamamlamanız açısından güzel enerjiler var var. Pazar günü daha kendi halinizde kalmak ve kariyerinizle ilgili alanlarda çalışmalar yapmak açısından uygun olabilir. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

KEYİFLİ VAKİT İÇİN UYGUN GÜNLER

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

4 OCAK – 10 OCAK HAFTASI AY BOŞLUKTA ZAMANLARI



03 Ocak 01.00 03 Ocak 04:13

05 Ocak 00.34 05 Ocak 08:42

07 Ocak 08.55 07 Ocak 11:53

09 Ocak 04.59 09 Ocak 14:15

10 Ocak 21.29 11 Ocak 16:30