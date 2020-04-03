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  3. 4 Nisan burç yorumları! Nisan ayında hangi burcu aşk bekliyor?

4 Nisan burç yorumları! Nisan ayında hangi burcu aşk bekliyor?

4 Nisan burç yorumları! Nisan ayında hangi burcu aşk bekliyor"

4 Nisan burç yorumları araştırılıyor. Aşk hayatının başlangıcı olarak kabul edilen nisan ayında burçları neler bekliyor? Şu an koronavirüs nedeniyle evde olan vatandaşlar günlük burç yorumlarına yoğun ilgi gösteriyor. 4 Nisan Cumartesi günlük burç yorumlarında İkizler burcunu yaratıcı bir gün, Yengeç burcunu maddi şartların iyi olacağı bir gün, Aslan burcunu yeni haberler bekliyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı 4 Nisan günlük burç yorumları...

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yaratıcı zihnini ve bedensel uyumunu olumlu enerjiler ve meditasyon yapmak için kullanabilirsin. Bugün gökyüzü seni ruhsallık açısından da destekliyor olacak. Kendini fazla kasmamalı ve akışa bırakmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin

4 Nisan burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle şu an koronavirüsten dolayı evde olunması sebebiyle hafta sonu günlük burç yorumlarına yoğun ilgi gösteriliyor. 4 Nisan günlük burç yorumlarında İkizler burcunu yaratıcı bir gün, Yengeç burcunu maddi şartların iyi olacağı bir gün, Aslan burcunu yeni haberler bekliyor. Aşk hayatının başlangıcı olarak kabul edilen nisan ayında burçların aşk hayatını neler bekliyor?

Astrolog Ceylin Çelebi günlük burç yorumlarını yazdı. İşte koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Çocuklarına karşı fazla buyurgan tavırda konuşmamalısın. Bu onları sana karşı soğutabilir. Onları hayal güçlerini destekleyici şeylere yöneltmen iyi olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Aile içerisinde dengeli, sakin olmak istediğin bir gündesin. Pratik şekilde işlerini halletmek için işin ehli kimselerden yardım istemekten çekinmemelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Zihinsel açıdan hayli yaratıcı ve aktif bir durumdasın. Sezgilerin de hayli güçlü durumda. Çocuklarla ilgili bir hikâye kitabı yazmak gibi bir düşüncen varsa Ay'ın da Aslan burcunda olduğu günü gayet güzel kullanabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Parasal konularda iyimserliğini arttıracak güzel gelişmeler var. Gerçeklerden uzaklaşmak ve biraz hayal dünyasında gezinmek isteyebilir, yalnız kalmak için köşene çekilebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Karşındaki kişilerin sorumluluklarını yerine getirmemeleri seni kızdırıyor. Alacağın haberler ile moralin yerine gelebilir. Bilhassa partnerinin seninle olan ilişkisini daha ciddi boyutlara taşıma isteği seni çok mutlu edecek.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Yaptığın şeylerle ilgili takdir toplamak istiyor olabilirsin. Hayal dünyasına kapılıp gitmen ve aşk hayatında mutluluk beklentisi içinde olman seni gerçeklerden uzaklaştırabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Arkadaşlarından bazılarını hayatından çıkarabilirsin. Senin arkandan konuştuğuna şahit olacağın bir takım durumlar söz konusu olabilir. Moralini yüksek tutmalısın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

İş hayatında bugün özgüvenini yükseltecek durumlar söz konusu oluyor. Ne zamandır beklediğin bir haber bugün gelebilir. Akşam saatlerinde ruhsal dengeni koruyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Eğlenceli ve hareketli bir gün geçirmek isterken evden çıkamıyor olman moralini bozmasın. Zira ev içerisinde zihinsel açıdan güzel uğraşlar yapabilirsin. Örneğin kitap yazma denemeleri yapmak olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

İlişkilerinde alman gereken sorumlulukların için sana partnerin son bir şans verebilir. Belki de artık onun için bıçak kemiğe dayanmıştır. Evlilik teklifi etmek adına 4 Nisan Cumartesi günü çok uygun bir gün.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Özel ilişkilerinde destekleyici etkiler var. İlişkinizi ileri boyuta taşımak istiyorsanız hayli uygun. Aynı zamanda ona şairane yazılar ve güzel sürprizler hazırlamak istiyorsan da şanslı açılar devrede.


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