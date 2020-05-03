4 Mayıs burç yorumları! Haftanın ilk günü burçları neler bekliyor?

Karantina günlerinde sağlık ve iş konularına yönelik tedirgin olanlar haftaya burç yorumlarını okuyarak başlıyor. 4 Mayıs burç yorumları merak ediliyor. 4 Mayıs’ta Yengeç burcu yardım yapabilir, Yay burcu şanslı ve başarılı işlere imza atabilir. Pazartesi günü Oğlak burcunun hayal kırıklığı yaşayacağı bir gün olabilir. 4 Mayıs Pazartesi günü Ay, Koç burcunun karşıt burcu olan Terazi burcuna geçiş yapacak. Bu durum günlük burç yorumlarını etkileyecek. Burçların sabah, öğlen ve akşam saatlerine yönelik hareketlerini ve günlük burç yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

4 Mayıs Pazartesi günü Başak burcunda güne başlıyoruz. Saat 05.24 ile 10.09 arasında Ay boşlukta olacak ve sonrasında Terazi burcuna yani senin karşıt burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerin önem kazanıyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Pazartesi sabahı güne mutlu uyananlar arasındasın. Aklında kafana koyduklarını gerçekleştirmek adına da önemli adımlar atmak istiyor olabilirsin. İlişkilerinde yaşayacağın birtakım hayal kırıklıkları gündeme gelebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Pazartesi günü Ay'ın burç değiştiriyor olması dengeni bir parça bozacak olabilir. Çocukların ile ilgili konular senin için önemli hale geliyor. Onlarla ilgili yapmak istediklerinin bir şekilde engellenmesi seni kızdırabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İhtiyacı olan kişilere yardım elini uzatmak ve cömertçe yaklaşmak adına önemli adımlar atabilirsin. Evinle ilgili konularda bugün önemli hale geliyor. Sevgilinle aranda yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan birtakım tatsız durumlar söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Duygusal yoğunluğun hayli yüksek bir şekilde uyanabilirsin Pazartesi sabahına. Yapmak istediğin bir konuda kendini hayli güçlü hissediyor olacaksın. Saat 10.09'a kadar yeni bir şey başlatmaman iyi olacaktır.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

4 Mayıs Pazartesi sabahı Ay senin burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçecek. Aşırı fedakârlık yaptığın kişilerin nankörce davranışları seni üzecek olabilir ve hassaslaştırabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Pazartesi sabahı Ay boşluktan çıktıktan sonra saat 10.09'da senin burcuna geçiyor. Bilhassa sabah saatlerinde estetik ve saç bakımı ile ilgili önemli değişiklikler yapmamalısın zira memnun kalmazsın. Sorumluluklarını yerine getirmen açısından günün ikinci yarısı daha faydalı olacaktır.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

4 Mayıs Pazartesi sabahı yoğun ve kararlı bir şekilde güne başlıyor olacaksın. Aynı zamanda önemli konumlardaki kadın figürlerinden yapmak istediğin projelerinle ilgili destekte görebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Şanslı ve başarılı işlere imza atabileceğin önemli bir gündesin. Aklındaki projelerin ile ilgili sosyal çevrenden kişiler iletişim içerisinde olabilirsin. Adım adım işlerini tasarlıyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Birlikte olduğun kişi ile aranda birtakım hayal kırıklıkları gün içerisinde gündeme gelebilir. Fazla cömertçe ve tutamayacağın vaatlerde bulunman iş yerinde seni daha sonra zor duruma düşürecek olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirmek istediğin konularla ilgili olarak birtakım önemli insanlardan faydalar görebilirsin. Bunları iyi değerlendirmelisin. Sorumluluklarını yerine getirmek için günün ikinci yarısı daha faydalı olacaktır.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay pazartesi günü burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Aynı zamanda gün içerisinde senin için önemli bir kadından fayda görebilirsin. Alacağın bu fayda seni mali anlamda da rahatlatabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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