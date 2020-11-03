4 Kasım 2020 burç yorumları! Başaklara güzel haber

4 Kasım 2020 günlük burç yorumları her gün ilgiyle takip ediliyor. Ay küçülen ay fazında ilerliyor. Bu durum burç yorumlarına ilişkiler, kariyer ve aile konularında olumlu yansıyacak. 4 Kasım Çarşamba günü Aslan burcu beklediği görüşmeleri gerçekleştirecek, Balık burcu işlerini yoluna sokabileceği bir gün geçirecek. Başak burcu için fırsat dolu bir gün olabilir.

Yeni bir eğitime başlamak isteyenler, iş konusunda kafası karışık olanlar ve aile konusunda tedirginlik yaşayanlar... Hemen hemen her konuda ele alınan 4 Kasım 2020 burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 4 Kasım Çarşamba günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Sabah saatlerinde hayal kırıklıkların olabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Ay ile Merkür arasındaki üçgen açının etkisi ile akşam saatlerinde önemli görüşmelerini halledebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Ailenle ilişkilerin günün ikinci yarısında daha uyumlu akacaktır.

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Sağlık ve iş konularında 4 Kasım 2020 günlük burç yorumları