4 Haziran 2020 burç yorumları! Ay tutulmasının burç yorumlarına etkisi nasıl olacak?

4 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. Maddi ve manevi konularda günlük burç yorumları hayata dair fikir veriyor. 4 Haziran Perşembe günü Ay, Akrep burcundan Yay burcuna geçiş yapacak. Yay burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması öncesinde gerginlikler söz konusu olabilir. Akrep burcu Ay tutulmasının etkisinde kalarak gergin bir gün geçirebilir. 4 Haziran’da Aslan burcu için çocuklarla alakalı gelişmeler ön planda olacak. Yay burcu ise sabaha enerji ile başlayacak. İşte 4 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

4 HAZİRAN 2020 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 4 Haziran 2020 Perşembe günü Ay Akrep burcundan Yay burcuna geçiş yapacak. Yay burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması öncesinde gerginliklerin söz konusu olabilir. Saat 14.36 ile 20.17 arasında Ay boşlukta olacak.

4 HAZİRAN 2020 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Yapmak istediğin şeylerle ilgili olarak irade kullanırsan başarılı olabilirsin diyor gökyüzü. Yaratıcı enerjin hayli aktif. Olayları abartan kişiler karşına bugün çokça çıkabilir.

4 HAZİRAN 2020 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay 4 Haziran günü burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Yurt dışı ile ilgili önemli gelişmeler senin hayatında öne çıkacak konular arasında yer alıyor.

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