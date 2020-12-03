4 Aralık 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları

4 Aralık 2020 günlük burç yorumları nasıl? Ay, küçülen ay fazında ilerliyor. Bu durum 4 Aralık 2020 burç yorumlarında ailevi konuları ön plana çıkarıyor. Cuma günü Yengeç burcunu sağlık konuları, Yay burcunu parasal meseleler bekliyor. Hangi burcu nelerin beklediğini Astrolog Ceylin Çelebi, en güncel burç yorumlarında dile getirdi. İşte 4 Aralık 2020 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 4 Aralık Cuma günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 15.53’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. Bugün enerjini dengelemekte zorlanabilirsin. Ay saat 13.29 ile 15.53 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Günün ilk yarısında enerjiler kolay değil. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarını sunman açısından sana bir fırsat sunuyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Bu sabah birtakım kısıtlanmalara maruz kalman moral bozucu olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 4 Aralık Cuma günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 15.53’de senin burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde kendini daha fazla ön plana getirmek isteyebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Cuma günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili konularda zorlanmaların olabilir. Aranızdaki güç çekişmeleri yorucu olabilir. Patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Günün ilk yarısında içsel anlamda zorlanmaların söz konusu olabilir zira Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı sabaha karşı kesinleşecek. Saat 13.29 ile 15.53 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarını dikkatli yönetmen gereken günlerden geçiyorsun. Ay burç değiştireceğinden ötürü akşam saatlerine doğru değişken enerjiler altında olabilirsin. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarını sunman açısından sana bir fırsat sunuyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay 4 Aralık günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 15.53’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında ikili ilişkilerinde endişeli olabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sabah saatlerinde bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Sabah saatlerinde insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.