31 Ocak 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumları haberimizde

Günlük burç yorumları araştırılan konular arasında bulunuyor. 30 Ocak 2020 burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Astrolog Ceylin Çelebi Koç burcunda ilerleyen Ayın her burca farklı şekilde etki ettiğini açıkladı. Haberimiz içerisinden Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına ulaşabilir, sizi nelerin beklediğini öğrenebilirsiniz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

Haftanın son iş gününde işlerini hızlıca bitirip hafta sonunda eve iş götürmek istemiyor olabilirsin. Yönetici gezegenin Mars seni harekete geçirecek olumlu açılar içerisinde. Aynı zamanda seni cesaretlendirecek ve aktifleşmeni sağlayacak enerjiler sağlıyor.



BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

İlişkilerinde çözemediğin konuları bugün gün boyunca kafanda takıntı haline getirebilirsin. Partnerine karşı gereksiz bir kuşku içine girmiş olabilirsin. Akşam alacağın net bir mesaj aklındaki kuşkuları yok edebilir.

İKİZLER KOÇ BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Son iş gününde sosyal çevrenle birlikte eğlenceli bir organizasyon yapmak için hayli uygun bir gün. Ailenden kişilerin evhamlı yaklaşımları ve seni kısıtlıyor olmaları öfke patlamaları yaşamana sebep olabilir. Onlarla açıkça konuşursan anlayış göstereceklerdir.

YENGEÇ KOÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

İşin ile ilgili konularda harekete geçmen gereken durumlar var gündeminde. Günün ikinci yarısında kendini daha da öne çıkartmak, bazı konularda kendini kanıtlamak gereken koşullar söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde düşüncelerini çok daha net bir şekilde ifade edebileceksin.

ASLAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Koç burcunda ilerleyen Ay yurtdışı ve yabancılar ile ilgili konularda harekete geçmen gereken konulara işaret ediyor. Günün ikinci yarısında yalnız kalman da ve sakinleştirici faaliyetlerde bulunman da fayda var zira Ay ve Plüton arasında zorlayıcı açı etkinleşiyor olacak.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Eşinin maddi durumu ile ilgili yetersizlikler veya zorlanmalar bu sabah aranızda gerginliklerin oluşmasını tetikleyebilir. Doğru kararlar vermek istiyorsan bugün akşam saatlerine kadar bu durumu düşünmeyi veya üzerine tartışmayı ertelemen de yarar var.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

Karşıt burcun Koç'ta ilerleyen Ay partnerine ya da ortaklı iş yapan bir Terazi isen ortağına karşı tepkilerinde fazla hırslı ve direkt olabileceğini gösteriyor. Kendini depresif hissediyor olman diğer kişileri de etkilemene sebep oluyor. Sana iyi gelecek şeyler ile ilgilenmek iyi olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Birlikte çalıştığın insanları cesaretlendiren ve harekete geçiren pozitif bir enerjin var. Günün ikinci yarısında evcil bir hayvan alıp almamak konusunda kararsızlıklar yaşayabilirsin. Sağlığına dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Aşk hayatında hareketli bir gün. Ay ve Plüton arasındaki zorlayıcı açılar birbirinize kavgacı ve kuşkucu davranmanızı tetikleyebilir. Önemli konuları konuşmak açısından akşam saatlerini beklemeniz de yarar var.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

Ebeveynlerinden birinin senin üzerindeki aşırı korumacı tavırlarından rahatsız oluyor olabilirsin. Kendini fazla kısıtlanıyor gibi hissediyor olabilirsin. Kardeşlerinden birinden parasal anlamda alacağın bir yardım düze çıkmanı sağlayacak olabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Bugün hafta sonu için kısa bir seyahat planlayabilirsin. Bilinç altında seni korkutan veya kararsız bırakan durumlar olsa da bu seyahat sana iyi gelecektir. Kardeşlerini de bu seyahate davet etmen güzel bir fikir olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALI YORUMU

Cüzdanınla ilgili konularda ciddi ciddi endişe duymana sebep olacak durumlar söz konusu olacak gözüküyor. Fiziksel anlamda da cüzdanını gün içinde kontrol etmen de fayda var. Aceleci tavırların onu yanlışlıkla bir yerde unutmana sebep olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com