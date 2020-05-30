31 Mayıs burç yorumları! Bugünkü burç yorumlarını okumadan karar vermeyin!

31 Mayıs 2020 günlük burç yorumları karar merceği olmaya devam ediyor. Çünkü burç yorumları aile, aşk ve iş hayatına yönelik birçok konu hakkında geleceğe ışık tutuyor. Mayıs ayının son gününde burç yorumları ne ifade ediyor? 31 Mayıs Pazar günü Ay, ikindiden sonra Terazi burcuna geçiş yapacak. Bu durum burç yorumlarına nasıl yansıyacak? 31 Mayıs’ta Aslan burcunu ailevi birtakım sorumluluklar bekliyor, Yay burcunu olumlu bir haber bekliyor. Akrep burcu için istekleri harekete geçirme zamanı. Mayıs ayının son gününde burç yorumlarını okumadan hayata dair karar almayın. İşte eğitimden iş hayatına Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı 31 Mayıs 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

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