31 Ekim 2020 burç yorumları! Beklenmedik durumlar meydana gelebilir

31 Ekim 2020 burç yorumları nasıl? sorusunun cevabı araştırılıyor. 31 Ekim'de Boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Aşk, para, sağlık ve ilişkiler konusunda geleceğe yönelik bilgi sunan astroloji yol gösteriyor. Koronavirüs ve deprem gibi konularla sarsıldığımız şu günlerde gökyüzü ve gezegen hareketlerine göre hazırlanan burç yorumları kararlarınızı etkileyebilir. 31 Ekim Cumartesi günü Boğa burcunda sağlık konuları, Aslan burcunda kariyerle ilgili konular ön planda. Oğlak burcunu ise parasal konular bekliyor. İşte 31 Ekim 2020 burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 31 Ekim tarihinde Boğa burcunda meydana gelecek olan zorlayıcı dolunay parasal konularınla ilgili olarak beklenmedik durumların meydana gelmesine, görünür olmasına neden olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Senin burcunda meydana gelecek Dolunay bireysel konuların ve sağlığınla ilgili konularda öngöremediğin birtakım durumların seni etkilemesine sebep olabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gerekebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Arka alanında meydana gelecek olan Dolunay gizli sırların açığa çıkmasına neden olabilir. Hastanelerle ilgili durumlar bu süreçte beklenmedik konuları gündemine taşıyabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Boğa burcunun 8 derecesinde meydana gelecek Dolunay sosyal çevrenle ilgili beklenmedik durumların görünür olmasını tetikleyebilir. Çevrendeki kişilerle olan ilişkilerine temkinli yaklaşmalısın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Boğa Dolunayı kariyer hayatında öngöremediğin birtakım konuların neticelenmesine neden olabilir. Evini de ilgilendiren bazı zorlayıcı durumlar 15 gün boyunca kendini gösterebilir. Kararlarında fazla ısrarcı davranmamalısın.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Boğa dolunayı ile birlikte yurtdışı ve yabancılarla ilgili işlerinde birtakım tamamlanmalar söz konusu olabilir. Sık seyahatlerin seni bu süreçte yorabilir.

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Boğa dolunayı olumsuz etkileyebilir! 31 Ekim günlük burç yorumları