30 yaşından sonra meme kanserine dikkat!

Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir? merak ediliyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu söyleyen Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin meme kanseri hakkında önemli bilgiler verdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, “Meme kanseri kişiden kişiye farklı seyir gösterir, bazıları gürültülü ve hızlı seyrederken, bazıları da yumuşak gidişlidir. Bunun ana sebebi meme kanserinin farklı alt tiplerinin olmasıdır. Ancak en önemlisi meme kanserinin erken saptanması ve evresine göre en etkili şekilde tedavi edilmesidir. Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinin görülme sıklığı, 30 yaşından sonra hızla artış gösterir.” dedi.

ERKEN EVREDE MEME KANSERİNİ SAPTAMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?



Prof. Dr. Yetkin şu açıklamalarda bulundu:

“Meme kanserinde en önemli nokta, meme kanserinin belirti vermeden (sertlik oluşturmadan) yakalanması ve tedavi edilmesidir. Bu nedenle belirli bir yaşın üstündeki tüm kadınların meme filmi çekilerek, meme kanseri erken safhada yakalanmaya çalışılır. Buna tarama mamografisi denir. Mamografi ile bir meme kanseri kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce yakalanabilmektedir. 40 yaşından itibaren yılda bir kere genel cerrahi uzmanınca muayene yapılmalı ve mamografi çekilmelidir. Gerekli hallerde mamografiye, meme ultrasonografisi ve meme MR incelemesi de eklenebilir."

MEME KANSERİ NASIL ANLAŞILIR?

Meme kanserinin kişinin kendini kontrol etmesiyle de ortaya çıkabileceğini belirten Yetkin, "Tarama mamografilerinin dışında her ay kendisini düzenli olarak muayene eden bir kadın, memesinde ortaya çıkan bir kitleyi daha erken fark edebilir. Ancak bu durum kişilerde gereksiz endişeye yol açmamalıdır. Memede beliren tüm kitleler (sertlikler) meme kanseri değildir. Herhangi bir kitle şüphesi varsa hemen meme hastalıkları konusunda deneyimli genel cerrahi uzmanına başvurularak, doktor muayenesi yapılmalıdır." dedi.

MEME KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin tedavi hakkında şu şekilde konuştu: