30 Ocak 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

30 Ocak 2020 burç yorumları araştırılıyor. Günlük burç yorumları merak ediliyor. Vatandaşlar burçlarını nelerin beklediğini öğrenmek istiyorlar. Ay perşembe günü Koç burcunda ilerliyor. Astrolog Ceylin Çelebi burçları nelerin beklediği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde sizlerle.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

Ay bugün Koç burcunda ilerliyor. Kendini aktif bir şekilde ortaya koymak isteyeceğin bir gün. Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açılar ikili ilişkilerinde dengeyi yakalayacağını gösteriyor.



BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

İç sesine çok fazla odaklanabilirsin bugün. Kendini gergin ve sabırsız hissediyorsun. Akşam üstüne doğru duygusal anlamda birtakım huzursuzlukların aşırı yemek yemene sebep olabilir.

İKİZLER KOÇ BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Koç burcunda ilerleyen Ay yeni başlattığın projelerinle ilgili olarak seni sabırsızlandırıyor olabilir. Bir an önce harekete geçmek isteyebilirsin. Özellikle akşam saatlerinde için içine sığmayacak.

YENGEÇ KOÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

Mesleğinle ilgili olarak ilerlemek istiyorsun. Bugün isteklerinin peşinden gitmen ve cesur adımlar atman için uygun bir gün. Patronundan ya da amir pozisyonundaki kişilerden de tam destek göreceksin.

ASLAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Eşinin ailesi ile ilgili konular bugün hiç yoktan ortaya çıkabilir. Konular seni öfkelendirebilir. Yine de yapıcı olmak adına elinden geleni yapıyor olacaksın. Yüksek eğitim almak istiyorsan bugün alacağın seni mutlu edecek.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Kredilerle ilgili konular bugünlerde önem kazanıyor. Düşünmeden hareket etmemelisin. Bulunduğun koşullardan memnun olsan da çalışma alanını genişletmeye ihtiyaç duyuyorsun. Harekete geçmek için uygun bir gündesin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

Tüm gün boyunca Ay karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde aceleci kararlar verme ve düşünmeden hareket etme eğiliminde olabilirsin. Harcamalarına dikkat etmezsen ay sonunda zorlanabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Çalışma ortamında hareketli bir gün geçirecek olabilirsin. Hoşlandığın kişiden sıcak yaklaşımlar görmek seni mutlu edecek. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin. Baş ağrıların özellikle sabah erken saatlerde seni zorlayabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Aşk hayatında hareketli günler var. Karar vermekte zorlandığın durumlar söz konusu olabilir. İki kişi arasında kalmış olabilirsin. Aşk hayatındaki kararsızlıkların bir yana iç dünyanda bir o kadar uyumlusun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

Oturduğun yaşam alanı ilgili konularda önemli girişimlerde bulunmak adına harekete geçebilirsin. Risk almak bugünlerde senin için hayli kolay. Kendinle ilgili konularda öne atılman bir yana başkası adına kefil olmamaya dikkat etmelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Koç burcunda ilerleyen Ay kardeşlerin ile ilgili konularda hızlı kararlar almanı gerektirebilir. Kendinden çok onları düşünerek hareket ediyor olsan da gereğinden fazla fedakârlık yapman günün sonunda seni yorabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALI YORUMU

Parasal anlamda harcamalarına dikkat etmen gereken günlerden geçiyorsun. Etrafındaki insanları düşünmen güzel olsa da gereğinden fazla harcaman ya da sürekli bir şeyler ısmarlaman senin bütçeni zorlayabilir. Biraz daha temkinli olmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com