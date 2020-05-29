30 Mayıs Cumartesi burç yorumları! Aslan ve İkizler burcunu ilişkilerde sorun bekliyor

30 Mayıs 2020 burç yorumları araştırılıyor. 30 Mayıs Cumartesi günü Ay, ilk dördün fazında ilerliyor. Koronavirüs salgın günlerinden yavaş yavaş normal hayata dönerken günlük burç yorumları merak ediliyor. Normalleşme sürecinde burçları nasıl bir hayat bekliyor? Evde geçirilen şu günlerde gelecek vaat eden her şey merak konusu oluyor. Bunlardan biri olan günlük burç yorumları aile, aşk, sağlık ve iş yönünden birçok konuya dair fikir sahibi olmayı sağlıyor. 30 Mayıs Cumartesi günü Yengeç burcu beklemediği bir kişiden haber alabilir, İkizler burcu evde değişiklikler yapabilir. 30 Mayıs Cumartesi günü bazı burçları birtakım iletişim sorunları bekliyor. Bunlardan biri olan Aslan ve İkizler burcu ikili ilişkilerindeki zorlanmalar yaşayacak. 30 Mayıs 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları…

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay’ın Başak burcunda olduğu bugün kardeşlerine karşı fazla eleştirel davranabilirsin. Sabah saatlerinde beklemediğin kişilerden telefon haberlerin var. Akşam saatlerine doğru ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanacak olabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Maddi konularda fazla mükemmeliyetçi davranıyorsun. Günün ilk yarısında ikili ilişkilerindeki zorlanmalar seni yorabilir. Parasal birtakım konular nedeniyle anlaşmakta zorlanıyor olacaksınız.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Bugünlerde evde düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Kullanmadığın eşyaları ayıklamak ve evde ferahlık sağlamak iyi olabilir. Günün ilk yarısında etrafındaki kadınlarla güçlükler yaşayabilirsin.

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