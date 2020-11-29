30 Kasım 2020 burç yorumları! Astrolog Ceylin Çelebi ile günlük burç yorumları

30 Kasım ay tutulmasının günlük burç yorumlarına etkisi araştırılıyor. İkizler burcunda meydana gelen ay tutulması burçları seçim açısından zorlayabilir. İlişkilerde idare eden taraf olabilirsiniz. 30 Kasım 2020 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Pazartesi günü Boğa burcunu parasal meseleler beklerken, İkizler burcunda sağlık konuları ön plana çıkacak. İşte 30 Kasım 2020 burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

30 Kasım Pazartesi günü saat 12.29’da İkizler burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulması ile birlikte kardeşlerinin hayatlarında önemli tamamlanmalar meydana gelebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal konularını etkileyecek olan bir Ay tutulması bugün saat 12.29’da meydana geliyor olacak. Parasal kazanımlarınla ilgili önemli tamamlanmalar tutulmanın etkili olacağı 6 aylık süreçte meydana gelebilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

30 Kasım tarihinde burcunda önemli bir ay tutulması var. Bireysel konularında ve sağlığınla ilgili konularda önemli kararlar alma ve tamamlanmalar yaşama döneminden geçiyorsun.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

İkizler burcundaki Ay tutulması ile birlikte arka plandaki konuların ve bilinçaltınla alakalı önemli dönüşüm sürecinden geçebilirsin. Arkandan çevrilen gizli kapaklı işlere dikkate etmelisin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Pazartesi günü saat 12.29’da İkizler burcunun 8 derecesinde meydana gelecek Ay tutulması sosyal çevre ve arkadaşlarınla alakalı konu ve olaylarda önemli durumlar meydana gelebilir. Mesleki gelirlerinde stres yaratan birtakım önemli durumlarda meydana gelebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması kariyer hayatını etkiliyor olacak. Mesleki hayatında bir bitiş veya tamamlanma yaşayabilirsin. Bu süreçte bir iş değişikliği yapabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

30 Kasım tarihinde İkizler burcunun 8 derecesinde meydana gelecek olan Ay tutulması ile birlikte yurtdışı, yabancılar ve hukuksal konularında önemli tamamlanmalar yaşayabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay tutulması hisseli kazanımlar, miras ve vergilerin ile ilgili konularında önemli olayları hayatına getirebilir. Bu süreçte harcamalarına dikkat etmende yarar var. Bir kredi işin tamamlanabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Karşıt burcun İkizlerde meydana gelecek olan Ay tutulması ortaklıklar, evlilikler ve davalar ile ilgili konularında önemli tamamlanmalar söz konusu olabilir. Evliliğinde problem yaşıyorsan ilişkinde kopma meydana gelebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugün meydana gelecek olan Ay tutulması seni sağlığınla ilgili konularda etkiliyor olacak. Sağlığına dikkat etmen gereken bir süreç var önünde. Mesleğinle ilgili de önemli bir tamamlanma meydana gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay tutulması aşk hayatın ve çocukların ile ilgili konularda önemli tamamlanmalara yol açabilir. Dikkatini daha çok çocuklarına çevirmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Riskli yatırımlardan uzak durmalısın.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Aile büyüklerin ve evinle ilgili konularda duygusal olarak daha fazla ilgilenmen gereken durumlar meydana gelebilir. 6 aylık süreçte evini satabilir veya ev, yer, yurt değiştirebilirsin.

Astrolog T. Ceylin Çelebi