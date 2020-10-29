30 Ekim günlük burç yorumları! Hangi burçlar için seyahat zamanı?

30 Ekim Cuma burç yorumları her gün ilgiyle takip ediliyor. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. 30 Ekim Cuma günü Koç burcu zor bir güne başlayabilir, Kova burcunu seyahat bekliyor. Geleceğe yön veren ve gökyüzüne göre hazırlanan burç yorumları hafta sonu kararlarınızı değiştirebilir. 30 Ekim 2020 burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 30 Ekim Cuma günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Ay’ın zorlayıcı enerjiler yapıyor olması seni bilhassa gündüz saatlerinde zorlayabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde uyumu yakalamakta zorlanabilirsin. Cuma akşamı fikirlerinle ilgili olarak karşıtlıklar yaşayabilirsin. Manipülatif durumlarla günün büyük bir bölümünde yüz yüze kalabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sosyal çevrenle birlikte olacağın aktif bir gün seni bekliyor. Sabah saatlerinde seni sınırlandırmaya çalışan insanlar çevrende olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sosyal statünle ilgili önemli konular gün içinde ortaya çıkabilir. Atak davranman gereken durumlar var. Sabah saatlerinde iştahının arttığına şahit olabilirsin.

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30 Ekim 2020 burç yorumları yayında