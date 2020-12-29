Yılın son dolunayından burçlara kariyer müjdesi! 30 Aralık 2020 burç yorumları

30 Aralık 2020 burç yorumlarını Yengeç burcundaki dolunay etkileyecek. Günlük burç yorumlarında parasal ve bireysel konular ön planda. 30 Aralık 2020’de Yengeç burcunda saat sabah 06.28’de yılın son dolunayı meydana gelecek. Dolunaylar tamamlayıcı enerjileri barındırır ve daha önceden başlatılmış olan işler daha görünür hale gelir. Akrep ve Terazi burçları dolunayın etkilerini kariyer alanında görecek, İkizleri ise parasal konular bekliyor. İşte yılın son dolunayı ile 30 Aralık 2020 burç yorumları...



30 ARALIK KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

30 Aralık Çarşamba günü yengeç burcunda yılın son dolunayı saat 06.28’de meydana gelecek. Ailevi konularını ilgilendiren alanda daha önce başlatmış olduğunuz önemli bir süreciniz tamamlanabilir. Bir yer değişikliği gündeminizde olabilir.

30 ARALIK BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Yengeç burcunda meydana gelecek olacak dolunay yakın çevrenle olan iletişiminde sürüncemede kalmış olan birtakım işlerinin daha görünür hale gelmesine ve senin kafandaki sorularına yanıt bulmanı sağlayabilir.

30 ARALIK İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yengeç Dolunayı parasal kazanımlarınla ilgili olarak önemli tamamlanmaların söz konusu olmasını sağlayabilir. Daha önce verdiğin bir borcun geri ödemesini alabilirsin.

30 ARALIK YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

30 Aralık günü senin burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bireysel konuların, fiziksel sağlığın ile ilgili konularda görünür sonuçlar elde etmek üzere daha önce başlattığın işlerini tamamlayabilirsin.

30 ARALIK ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Dolunay arka alanında meydana gelecek. Rüyaların bugünlerde öne çıkabilir. Dolunay ile birlikte daha önce atmış olduğun birtakım adımların neticesini arka planda yürüttüğün işler nezdinde görünür hale getirebilirsin. Arkandan dönen işlerin önüne düşeceği, gizli sırların açığa çıkacağı önemli günlerden geçiyorsun.

30 ARALIK BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sosyal çevrenle ilgili konularını etkileyecek bir Dolunay bugün gerçekleşiyor. Daha önce başlattığın ilişkilerinle ilgili önemli geri dönüşler bugünlerde alabilirsin.

30 ARALIK TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Dolunayının etkilerini kariyer hayatında yaşıyor olacaksın. Birtakım kararları daha cesaretle alman gereken bir süreç var önünde. İyi değerlendirmelisin.

30 ARALIK AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Uzak akrabaların ve eğitim hayatınla ilgili konuları etkisi altına alacak olan önemli bir Yengeç Dolunayı seni bekliyor. Yeni bir eğitime başlayabilir ve kendini geliştirmeye odaklanabilirsin.

30 ARALIK YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Dolunayı ile birlikte gerginliklerin yüksek olabilir. Ödemelerinle ilgili alanda alacağın geri dönüşler senin açından zorlayıcı olabilir.

30 ARALIK OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

30 Aralık tarihinde tam karşıt burcunda meydana gelecek olan Yengeç Dolunayı ikili ilişkilerinle ilgili birtakım konuları daha fazla sorgulamana neden olabilir. Dolunay sonrasında gerginliklerin bir süre devam edebilir.

30 ARALIK KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Yengeç Dolunayının etkilerini mesleğinle ilgili konularda yaşıyor olacaksın. Bu alanda önemli bir adım atman gereken durumlar söz konusu olabilir. Göğüs bölgendeki ağrıların artabilir.

30 ARALIK BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Aşk hayatının hayli aktif olacağı bir döneme giriyorsun. Daha önce temellerini attığın bir ilişki Yengeç Dolunayı ile birlikte daha net görülür bir hale gelebilir. Günün ilk yarısında hassas enerjiler var.

30 Aralık 2020'de Yengeç dolunayı günlük burç yorumlarını etkileyecek. Yılın son dolunayı 30 Aralık 2020 burç yorumları için ne anlama geliyor? Yılın son dolunayı kariyer beklentisi olanları mutlu edecek. Boğalar kafasındaki soru işaretlerini giderecek, Kovalar ise Yengeç dolunayının etkilerini mesleğinde görecek. İşte 30 Aralık 2020 burç yorumları...