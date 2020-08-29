30 Ağustos 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumlarında 'Ya hep ya hiç mantığı'

Günlük burç yorumları nasıl? sorusunun cevabı astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Burçları hassas bir pazar günü bekliyor. 30 Ağustos Pazar günü İkizler ve Kova burcu ani kararlar verebilir, Akrep burcu için evle ilgili konular gündemde olacak. Atsrolog Ceylin Çelebi aşk, iş ve aile hayatı açısından burçları değerlendirdi. İşte gezegenler ve gökyüzüne göre kaleme alınan 30 Ağustos 2020 burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 30 Ağustos Pazar saat 03.37'de Ay Kova burcuna geçiş yapacak. Ay büyüyen ay fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına uygun bir süreçten geçiyorsun.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Aşk ilişkilerinde gereksiz patlamalara dikkat etmelisin. Aşırı hassas davranabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Eğitimlerin ile ilgili konularda bir karara vermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Ay büyüyen fazında ilerlerken bir şeyleri analize etmek adına da uygun bir süreçtesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Özel ilişkilerinde partnerinin fazla baskıcı tutumlarından dolayı zorlanmaların olabilir. Ani kararlar vermekten uzak durmalısın.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay tüm gün karşılık burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde ya hep ya hiç mantığında olabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: 30 Ağustos Pazar günü sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Günün ikinci yarısında aşırı hassas davranabilirsin.

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