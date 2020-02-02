3 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumları haberimizde!

Günlük burç yorumları araştırılıyor. 3 Şubat 2020 burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Boğa burcunda ilerleyen Ay pazartesi günü öğleden sonra İkizler burcuna geçiyor olacak. Haftanın ilk günü Ay burç değiştireceğinden dengesiz enerjiler sizleri etkileyebilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Haftanın ilk gününe girişte kendini zihinsel açıdan güçlü hissettiğin bir gün olacaktır. Hem iş yerinde hem de ev içerisinde müthiş bir uyum içindesin. Öğleden sonra yakın çevrenden kişiler seni ziyarete gelebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Ay Boğa burcunda güne başlıyor olacağız. Kararlı olduğun konularda tekrar düşünmek gereğinde olabileceksin. Eşinden göreceğin destekler söz konusu olacak. 14:29'da Ay İkizler burcuna geçiş yapacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün haftanın ilk günü Ay burç değiştireceğinden dengesiz enerjiler altında olabilirsin. Maddi konularda huzursuzlukların olabilir. İş yerinden arkadaşların üzerindeki ekstra iş gücünü hafifletmek adına sana yardımcı olmak isteyeceklerdir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Bugün sabah işe giderken ofisteki arkadaşlarına kahvaltı için bir şeyler almak isteyebilirsin. Ay hala Boğa burcunda ve canın muzır şeyler yemek istiyor olabilir. Sempatik tavırlarınla herkesin gönlünü kazanacaksın. Pozitif enerjin hayli yüksek.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

İş yerine ayakların sürüyerek gidecek olabilirsin. Evde kalıp miskinlik yapmak isteyen yanın ağır basıyor. Bugün öğleden sonra kulağına birtakım haberler gelebilir. Ardı arkasını araştırmadan kükrememende fayda var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Boğa burcunda ilerleyen Ay bugün öğleden sonra İkizler burcuna geçiyor olacak. Yönetici gezegenin Merkür'ün Ay burç değiştirmeden hemen önceki zorlayıcı açısı seni iletişim konusunda dikkatli olman yönünde uyarıyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Krediler ve ödemelerinde ilgili konuların bu sabah gündeme gelmesi ya da bu konularda yaşadığın sıkışıklıklar canını sıkabilir. Venüs ve Ay arasındaki uyumlu açının etkisiyle bu konuda sakin kalacak ve gereken desteği almak için önemli bir kadın ile görüşeceksin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Bir süredir ikili ilişkilerinde yaşadığın problemleri ve kendinle ilgili değiştirmen gereken şeyleri değiştirerek halletmiş olabilirsin. Sevdiğini kaybetmemek için gayretli bir çaba göstermeye bugünde devam edecek olabilir hatta ona sürprizler hazırlayabilirsin. Sevdiğine gerçekten tutkuyla bağlısın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde daha çok işlerine odaklanıyor olacaksın. Ay öğleden sonra burç değiştirecek. Ortaklıklar ya da yeni bir iş ile ilgili sözleşmelerinde iletişim konuları öne çıkabilir. Yanlış anlaşılman söz konusu olabilir. Karar vermekte zorlanacağın durumlar var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Çocukların bugün senden maddi birtakım taleplerde bulunabilirler. Her ne kadar onları kırmak istemesen de limitlerini belirlemende fayda var. Ay öğleden sonra İkizler burcuna geçecek. Bugün bir evcil hayvan sahiplenebilir veya birinin sahiplenmesine vesile olabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Hobilerini bugün para kazanabileceğin bir forma dönüştürebilirsin. Bunu yaparken bulduğun çözümler hayli işine yarayacak. İnternet ve sosyal medyadan bu anlamda yararlanabilirsin. Çocuklarından internet ile ilgili konularda yardım alabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yakın çevren ile olan iletişiminde uzlaşmacı tavırlar içerisinde olman sayesinde olaylar büyümeden halledilecek. İletişim ve akıl gezegeni olan Merkür bugün senin burcuna geçiyor. İletişim konuları hayatında daha ön plana çıkacak.

Astrolog Ceylin Çelebi

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