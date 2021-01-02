3 Ocak 2021 aşk, sağlık ve para konularında burç yorumları! Günlük burç yorumları

3 Ocak 2021 burç yorumları aşk, para ve sağlık konuları hakkında bilgi veriyor. Günlük burç yorumları sağlık konusunda uyarıyor. Pazar günü Ay saat 04.13’te Aslan burcundan ayrılarak zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Hâliyle evde kendimizi düzenlemelere ve temizliğe vermemiz mümkün olabilir. Aynı zamanda sağlığımıza da odaklı bir günde olacağız. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 3 Ocak 2021 Pazar burç yorumları sizlerle...



3 OCAK KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

3 Ocak Pazar günü saat 04.13’te Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Günlük rutin işlerin önemli hale gelebilir.

3 OCAK BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Sabah erken saatlerde çocuklarının düzen işleri ile ilgilenmek istiyor olacaksın. Gününü sportif faaliyetlerle değerlendirebilirsin.

3 OCAK İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Evinle ilgili konular öne çıkıyor. Pazar günü Ay zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Haliyle evde düzenlemeler yapman ve kendini temizliğe vermen mümkün.

3 OCAK YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Günün ilk yarısında iletişim ile ilgili konular senin için önemli hale geliyor olacak. Bir konuda anlaşmaya varmak istiyorsan bunu titizlikle yapmak isteyebilirsin.

3 OCAK ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Parasal konularda önemli gelişmeler var. Bilhassa gece saatlerinde beklenmedik bir para akışı seni hayli mutlu edebilir.

3 OCAK BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay pazar günü saat 04.13’de senin burcuna geçiş yapacak. Bireysel ve sağlığınla ilgili konuları daha çok önemseyeceğin iki günlük süreç başlıyor olacak.

3 OCAK TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Hastanelerle ilgili bir konuda önemli bir gelişme yaşanabilir. Akşam saatlerinde kendine vakit ayırmak istiyor olacaksın.

3 OCAK AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Arkadaşlarınla arandaki bir konuda bugün titizlikle davranman gerekebilir. Ay burç değiştirdiğinden dolayı enerji olarak değişken bir tavır içerisinde olabilirsin.

3 OCAK YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Başak burcuna geçtiği pazar günü kariyerinle ilgili kafanda değişkenlikler olabilir. Akşam saatlerinde partnerine önemli görüşmeler yapmak isteyebilirsin.

3 OCAK OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Uzak akrabalarından alacağın haberler var. Görüşmek istediğin konular varsa akşam saatleri çok daha uygun olacaktır.

3 OCAK KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ortak paylaşımların ile ilgili bir konuda konuları titizlikle ele alman gerekebilir. Sıra dışı meseleler seni rutininden uzaklaştırabilir.

3 OCAK BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay pazar günü burç değiştirdiğinden ötürü değişken enerjiler seni sarabilir. Partnerinle aranda görüşmeler akşam saatlerinde daha öne çıkabilir.