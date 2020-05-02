3 Mayıs burç yorumları! Boğa burcuna güzel haber

Aile, iş ve aşk hayatında hayata dair ipucu veren burç yorumları merak ediliyor. 3 Mayıs burç yorumlarını neler bekliyor? Ay, 3 Mayıs Pazar günü Başak burcunda ilerliyor. Koç burcu, ilişkilerinde sorun yaşayabilir. Terazi burcu yalnız kalmak ve meditasyon yapmak isteyebilir. Yay burcunu endişeli bir gün bekliyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 3 Mayıs Pazar günü Başak burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Akşam saatlerine doğru etrafındaki insanlara şüpheyle yaklaşabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Pazar sabahı güne aklında yeni ve güzel projeler ile uyanacak olabilirsin. Akşam saatlerine doğru yönetici gezegenin Venüs ile Ay arasındaki kare açının etkisiyle ilişkilerinde birtakım zorlanmalar yaşayabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Etkili ve iyi bir iletişim için 2 Mayıs Pazar sabah saatlerini değerlendirmende fayda var. İkili ilişkilerinde de günün ilk yarısında uyumlu enerjiler altında olacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Başak burcunda ilerleyen sabah uyandığında aklında yeni ve güzel projelerin olmasını sağlıyor olacak. Saat 18.22'de Ay ile Neptün arasındaki karşıt aldanmalara açık olabileceğini ve insanlara güvenmemen gerektiğini vurguluyor adeta.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Pazar günü bilhassa sabah saatlerinde etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde aradığın huzurlu ortamı yakalıyorsun. Parasal konularda birtakım yeni fikirler aklına gelebilir ve uygulanabilir hale getirebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Hem fikirsel hem de duygusal dengeyi sağlayabildiğin güzel bir günde olacaksın. İkili ilişkilerinde uyum yaratmaya çalışıyor ve partnerinden de aynı özveriyi göstermesini bekliyor olacaksın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

2 Mayıs Pazar günü boyunca yalnız kalmak ve meditasyon yapmak isteyebilirsin. Eskide kalan ve artık sana faydası dokunmayan şeyleri zihinsel açıdan aklından uzaklaştırmak isteyebilirsin. İnternet üzerinden alacaklarına dikkat et zira sonradan beğenmeyebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İşinle ilgili yepyeni fikirler aklına gelebilir ve uygulamaya koymak içinde bugün bilhassa günün ilk yarısını kullanabilirsin. Akşam saatlerinde insanlarla olan iletişimine dikkat et zira kandırılmaya açık olabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kariyerin ve geleceğine ait konulara odaklanacağın birtakım şeyleri zihinsel açıdan değerlendirmek isteyeceğin bir gündesin. Akşam saatlerinde sevdiklerin ile ilgili endişelerin ve hassasiyetin artıyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

2 Mayıs Pazar sabah saatlerinde alacağın haberler seni hayli keyiflendirebilir. Çocuklarınla olan ilişkilerinde ortak bir fikir birliğine varmak ve sorunlarınıza birlikte çözüm bulmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

İletişim içerisinde olduğun kişilerle ortak bir fikir birliğine varıyorsunuz. Pazar sabah saatlerinde uyumlu enerjiler daha hakim ancak akşam saatlerine doğru hassasiyetin ve endişelerin artabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Eşin ya da ortağınla ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsin. Fazla eleştirel olmamaya çalışmalısın. Saat 18.22' de Neptün ile Ay arasındaki zorlayıcı açının etkisiyle ne yöne gideceğini bilemeyen bir enerjide olacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

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