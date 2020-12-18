3 malzeme ile mevsim salata tarifi

Mevsim salata tarifi merak ediliyor. Sofraların olmazsa olmazı mevsim salatayı renklendirmek ve çeşitlendirmek tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ancak adında anlaşılacağı gibi mevsim salata malzemeleri arasında mevsimine uygun marul, havuç ve mor lahana kullanılır. Bunun yanında mevsim salatanın sosu için limon, sirke, tuz, zeytinyağı ve nar ekşisi kullanılır.



MEVSİM SALATA TARİFİ YAPILIŞI



Mevsim salata için önce mor lahanayı incecik doğrayın. Üzerine biraz tuz ve bir yemek kaşığı sirke ve az limonu ilave ederek rengi değişene kadar karıştırın. Tabağa alın ve yanına havucu rendeleyin. Marulu da doğrayıp yanına koyun. Üzerine isteğe göre maydanoz da ekleyebilirsiniz. Dileyenler karıştırabilir. Yağını, nar ekşisini ve limonunu gezdirin. Tuz serpiştirin. Mevsim salatanız hazır. Afiyet olsun...