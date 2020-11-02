3 Kasım 2020 günlük burç yorumları: Başaklarda kariyer, kovalarda aşk zamanı

3 Kasım günlük burç yorumlarında uyumlu açılar var. Başak burcu kariyer hayatında yeni gelişmeler yaşayabilir, Kova burcu ise aşk hayatında beklediğinin karşılığını alabilir. İşte 3 Kasım 2020 günlük burç yorumları...



3 KASIM KONUŞMAK İÇİN DOĞRU BİR GÜN OLABİLİR

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

3 Kasım Salı günü Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. İletişim adına sabah saatleri daha uygun olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkiler adına uyumlu enerjilerin söz konusu olduğu Salı günü konuşmak istediğin konular varsa doğru bir gün olabilir. Yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili konulara önem verebilirsin. Yönetici gezegenin Merkür bugün düz hareketine geçiyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Uyumlu enerjilerin söz konusu olduğu gün içerisinde önemli birtakım görüşmelerini bugüne alman yerinde olacaktır. Akşam saatlerinde enerjini sportif aktiviteler için kullanabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Arkadaş çevren ile ilişkilerinin güzel seyredeceği salı günü boyunca sana hayran birisinden güzel bir teklif olabilirsin.

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