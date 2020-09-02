3 Eylül 2020 burç yorumları! Aşk, iş ve sağlık konusunda günlük burç yorumları

Eylül ayında Balık burcunda meydana gelen Dolunay'ın etkilerini anlatmıştık. Eylül ayı burç yorumları içerisinde ilişkilerde zorlanmalar ve rekabet karşımıza çıkarken, bazı burçların konular karşısında fedakârlıkları ise şaşırtacak. Boğa burcu güne enerjiyle başlayacak, Yengeç burcu ise manevi duyguların yoğun olacağı bir gün geçirebilir. 3 Eylül Perşembe günü Akrep burcu baş ağrısı gibi sağlık problemi ile baş etmek durumunda kalabilir. Oğlak burcunu ise başarılı bir gün bekliyor. Günlük burç yorumları herkes için farklı bir anlam ifade ediyor. Yapmak istediğiniz işlerle ilgili kararsızlığa çözümler bulabileceğiniz burç yorumları Astrolog Ceylin tarafından kaleme alındı. İşte 3 Eylül 2020 burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 3 Eylül günü saat 23.22'ye kadar Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Zihinsel açıdan uyarılmalara açık bir gündesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Arkadaşlarınla ilişkilerinin öne çıktığı bugün yoğun enerjiler var. Akşam saatlerine doğru ilişkilerinde güzel enerjileri yakalıyor olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saat 10.22'de gerçekleşecek olan Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu açının etkisiyle dikkatli bir şekilde çalışmaya odaklanıyor olacaksın. Organize olman gereken konularda başarı kalıyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Manevi duygularını yüksek olacağı gece yarısında dua ve meditasyon için uygun enerjiler var. Akşamüstüne doğru partnerinle hoşça vakit geçirebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Gökyüzünde yoğun enerjilerin olduğu bugün organize olman gereken konularda dikkatli bir şekilde çalışabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Merkür ile Satürn arasındaki uyumlu açı entelektüel konulara olan ilgini artırıyor. Ay saat 23.22 ye kadar karşıt burcunda ilerlemeye devam edecek.

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3 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?