29 Şubat Oğlak burcu için cesaret Yengeç burcu için plan günü

Her burç gününe göre farklı anlam taşıyor. 29 Şubat Cumartesi günü burcunun ne söylediğini merak eden herkes günlük burç yorumlarını araştırıyor. 29 Şubat, Terazi burçlarını sorunların beklediği gün, Oğlak burçları için cesaret günü, Yengeç burcu için plan yapma zamanı. Hepsi ve daha fazlası için bütün burçlar hakkında bilgi veren AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi, burçlar hakkında en önemli durumları haberimizde paylaştı. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay yarın Boğa burcunda ilerliyor. Maddi ve manevi konularda bir arayış içerisinde olacağın bir gün içerisindesin. Yönetici gezegenin olan Mars ile Ay arasındaki üçgen açı aktif ve harekete geçirici enerjiler sunuyor olacak. Güzel bir gün geçirebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor. Konfor arayışında olman ve dinlenme isteğin hayli aktif. Eşine karşı fazla baskıcı ve kıskanç davranabilirsin. Zira yönetici gezegenin Venüs'ün Plüton ile zorlayıcı açısı gün boyunca aktif olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yaratıcılığını çok aktif bir biçimde kullanabileceğin ve bunu harekete geçirici enerjilerin olduğu bir gün. Ani seyahat planları yapabilirsin. Teknolojik konularda yetenekli olduğun bir gün olsa da Merkür'ün hâlâ Balık burcunda retro yaptığını unutmamalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Arkadaşlarınla birlikte planlama yapmak, yemek organizasyonları düzenlemek ve biraz da miskinlik yapmak için harika bir gün. Özellikle sabah saatlerinde ebeveynlerinden alacağın destekler var. Bu destekler senin huzurlu olmanı sağlıyor olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Hafta sonu olmasına rağmen işinle ilgili konulara eğilebilirsin. Özellikle bulunduğun pozisyonda kalmak adına bir takım çabalar içerisine gireceğin enerjiler hayli aktif gözüküyor. Genel anlamda yapıcı olmak senin adına olumlu geri dönüşler sağlayabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Bağımsızlık konularına gereğinden fazla önem verebilir ve bunu yarın biraz da takıntı hâline getirebilirsin. Özellikle geçmişte kalmış bazı durumlardan ötürü yakın çevrende aranda tartışmalar söz konusu olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Yarın ikili ilişkilerin nedeniyle bazı sorunlar yaşayabilirsin. Bilhassa psikolojik anlamda yaşayacağın baskılar ve sorunlar seni yoruyor olacak. Akşam saatlerinde ise birbirinize karşı çok daha anlayışlı olabilirsiniz.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Ay yarın ikili ilişkiler alanında huzur ve güven isteğini artırıyor. Partnerin ile birlikte bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Uzun süredir önemli bir konuyu onunla konuşmak istiyorsan bu sabah zamanlama açısından hayli uygun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Sorumluluklarını ağır adımlarla ve temkinli bir şekilde hâlletmek adına yalnız başına kalmak isteyecek olabilirsin. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde sanatsal konular ilgini çekecek olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Cesaretin ve aktif enerjin yarın yüksek. Aşk hayatındaki konular senin için önem kazanıyor olabilir. Hoşlandığın kişi ile konuşmayı istiyorsan yarın gökyüzünden uygun enerjiler var. Bu kişi senin geçmişinde olan biri de olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Evinde sağlamlaştırmak istediğin eşyalarla ilgili gün boyunca uğraş verebilirsin. Aynı zamanda çok yaratıcı bir günündesin. Yenilikçi tekliflere açık olabilirsin. Bazı konuları yeni baştan ele alman çok daha faydalı olacaktır.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Kardeşlerin ile ilgili konuların öne çıktığı sabah saatlerinde zorlayıcı enerjiler her iki tarafı da zorlayabilir. Bazı konularda kendi bildiklerini okuyor olmaları seni kızdırıyor. Akşam saatlerinde uyumlu açılar var. Bir uzlaşı sağlamak açısından bu saatleri kullanabilirsiniz.

Astrolog Ceylin Çelebi

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