29 Ocak 2020 burç yorumları haberimizde! İşte günlük burç yorumları

29 Ocak burç yorumları araştırılan konular arasında yerini aldı. Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Ay bugün Balık burcunda ve Hilal fazında ilerliyor. Astrolog Ceylin Çelebi bu olayın burçlar üzerinde nasıl etkiler oluşturacağını açıkladı. Haberimiz içerisinden günlük burç yorumlarına ulaşabilir, bugün sizi nelerin beklediğini öğrenebilirsiniz. Astrolog Ceylin Çelebi burç açıklamaları ile her gün AKŞAM’da!

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay bugün Balık burcunda ve Hilal fazında ilerliyor. Engellerle mücadele etmek için uygun bir gün. Ay'ın Plüton ile de açısı istediklerini yapmak konusunda sana uygun olan kararlılığı veriyor olacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Bugün aklına koyduğun şeyler de şartları zorluyorsun. Disiplinli çalışmaların meyvesini verecek. Saat 14:51'e kadar Ay boşlukta hareket ediyor olacak. Bu saatler arasında yeni bir şey başlatmamalısın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ilk yarısında Ay henüz Balık burcundayken çok daha hislerinle hareket edecek olabilirsin ancak saat 14.51 sonrasında Koç burcuna geçecek olan Ay hızlı bir şekilde aklına koyduklarını halletmen için sana fırsat tanıyor olacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Eğitiminle ilgili konularda fedakârlık yapman gereken konular gündeme gelebilir. Arkadaşlarınla birlikte iyi organize olursan hızlı bir şekilde işlerini halledebilirsin. Ay günün ikinci yarısında Koç burcuna geçecek. Dolayısıyla çok daha hareketli bir öğleden sonra yaşayabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Yeniay sonrasında Ay Hilal fazında ilerliyor. Yeniay zamanı karar verdiğin işleri başlatmak için uygun bir gün bugün. Ancak yeni işlere öğleden sonra başlaman çok daha uygun olacaktır. Hayatındaki önemli kadınlardan destekler alıyorsun. Sabırlı bir şekilde ilerlemeni sağlayacak güzel enerjiler var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Ay bugün karşıt burcun Balık burcundan ayrılıp öğleden sonra Koç burcuna geçiyor olacak. Günün ikinci yarısında ödemelerin ile ilgili olarak hızlı bir şekilde harekete geçmek isteyebilirsin. Ancak düşünmeden harekete geçmemeye dikkat etmelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Günün ilk yarısında duygusal anlamda yoğun ve ciddi bir tavırda olsan da içsel anlamda öğleden sonra çok daha hareketli enerjiler altında olacaksın. İş arkadaşlarından bazıları ile söz düellosuna tutulabilirsiniz. Kendini iddialı bir şekilde fazla öne çıkartmak isteyebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

İç güdülerine güvenmen gereken bir sabah. Kararını verdiğin konularda önemli bir kadından destek göreceksin. Aşk hayatına ilişkin konular var gündeminde. Akşam saatlerinde başın ya da gözlerinle ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Ay'ın burç değiştirmesi nedeniyle günün genelinde değişken enerjiler içerisinde olabilirsin. Özellikle öğleden sonra aşk hayatına çok fazla yönelecek olabilirsin. İsteklerini çok fazla yinelemen ve olaylara hep kendi cephenden bakıyor olman partnerinle aranızda ufak sürtüşmeler yaratabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Yakın çevrendeki kişilerden beklediğin bazı önemli sorumluluklar olabilir. İşlerin gecikiyor olması senin sabırsızlığını arttırıyor. Ailendeki bir büyükle konuşmak istediğin bir konu varsa bugün akşam kendini olduğu gibi ifade etmen açısından uygun olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Sabah saatlerinde parasal konularda endişelerin olsa da şartları sonuna kadar zorlayarak ihtiyaç duyduğun kaynakları gerektiği şekilde elde edebileceksin. Ağırbaşlı tavırların ve sessizliğin çevren tarafından farklı algılanabilir ve senin moralini düzeltmek için güzel bir organizasyon yapabilirler.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugün Ay senin burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiş yapacak. Saat 14:51'e kadar daha çok keyif alacağın şeylere vakit ayırman da fayda var. Bugün öğleden sonra içsel anlamda heyecanlı olabilirsin. Sabırsız enerjilerin etrafına da yansıyor olacak.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com