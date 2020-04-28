29 Nisan'da burçları duygusal bir gün bekliyor! 29 Nisan burç yorumları

29 Nisan burç yorumları geleceğe dair hangi ipuçlarını veriyor? Bugünkü burç yorumları neyi ifade ediyor? gibi soruların cevabı merak ediliyor. 29 Nisan’da Koç burcu aileyle ilgili konular önemli hale gelebilir, Boğa burcu duygu patlaması yaşayabilir, Kova burcu sağlıkla ilgili bir problem yaşayabilir. Ramazanın evde geçtiği şu günlerde astrolojiyle ilgi duyanlar burç yorumlarını takip ediyor. Çünkü günlük burç yorumları aile, aşk, iş hayatına yönelik birçok konu hakkında hayata dair fikir sahibi olmayı sağlıyor. İşte can sıkıcı günlerde dikkatinizi dağıtacak Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ailenle ilgili konuların önemli hale geleceği çarşamba günü aynı zamanda uzlaşmacı tavırlar içerisinde olacaksın sabah saatlerinde. Akşam saatlerinde aşırılıklara dikkat etmelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

29 Nisan Çarşamba günü, gün boyunca duygusal kargaşalar yaşamaya açık bir zihin yapın var. Haliyle sakinliğini korumaya özen göstermelisin. Akşam saatlerinde iştahın açılabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konularda endişeli olabilirsin ancak iletişim halinde olduğun insanlardan güzel geri dönüşler alıyor olacaksın. Saat 22:29 sonrası yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşlukta olacak.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay Çarşamba günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Hayal gücünü ve yaratıcılığını aktif bir biçimde yansıtabileceğin kreatif konulara yönelebilirsin. Baskıcı kişilerden rahatsız olabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Gün boyunca mevcut ilişkilerinde bazı şeyleri takıntı haline getirebilirsin. Kıskançlık nedeniyle birtakım konular haddinden fazla büyüyebilir. Aşırı reaksiyonlar gösterebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

29 Nisan Çarşamba günü yalnız kalman ve sana iyi gelecek şeylerle uğraşman iyi olabilir. Partnerinle aranda kıskançlık durumlarından birtakım krizler yaşanabilir. Olayları büyütmemelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Eskiye olan özlemin bugün artabilir ve sanatsal etkinliklerine eski hatıralarını katarak yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Yemek yeme konusunda aşırılıklara kaçmamaya özen göstermelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Duygularını uç noktada yaşayabilirsin bugünlerde zira 29 Nisan Çarşamba günü Ay ile Plüton arasında karşıt açı meydana gelecek. Saat 22.29 sonrasında Ay boşlukta seyredecek dolayısıyla yeni bir şeyler başlatmamaya dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

29 Nisan Çarşamba günü Ay Yengeç burcunda olacak. Haliyle aile temaları senin için ön planda. Uzlaşmacı tavırların ailendeki bireylerle birlikte ortak hareket etmeni sağlıyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çarşamba günü Ay karşıt burcunda ilerliyorken sende ikili ilişkilerin ile ilgili olarak bazı endişelere kapılabilirsin. Gereksiz yere konuları büyütmemeye özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

29 Nisan Çarşamba günü sağlığınla ilgili konular hassas hale gelebilir. Bilhassa göğüslerinle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde seni huzursuzlandıracak durumlar ortaya çıkabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Karşına çıkacak bazı şeyler seni hassaslaştırabilir ve merhamet duygunu çok fazla arttırabilir. Ancak fazla cömertlik yapman senin bütçeni ay sonunda zorlayabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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