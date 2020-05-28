29 Mayıs burç yorumları! Oğlak burcuna yurt dışı ile ilgili haber var

29 Mayıs burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının son günlerinde burçları neler bekliyor? Son günlerde meteorla ilgili yayınlanan haberler astrolojiye de var olan ilgiyi artırdı. Gezegenler, Güneş, Ay ve yıldızlar günlük burç yorumlarını nasıl etkiliyor? 29 Mayıs Cuma günü Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Dolayısıyla Başak burcunu endişeli bir Cuma günü bekliyor. Oğlak burcunu yurt dışı ile ilgili konular, Yengeç burcunu maddi konular bekliyor. Balık burcu için ikili ilişkiler daha önemli hale gelecek. İşte maddi ve manevi konularda hayata dair fikir veren 29 Mayıs günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Perşembe günü saat 16.30’da boşluğa giren Ay saat 14.40’ta Başak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu saatler arasında yeni bir şey başlatmamaya özen göstermen iyi olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Cuma günü kadınlar tarafından desteklenebileceğin bir gündesin. Bunu olumlu anlamda değerlendirmen iyi olabilir. Akşam saatlerine doğru muhakeme kabiliyetin yüksek bir şekilde konulara eğiliyorsun.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim meselelerinde özgüvenin hayli yüksek bir şekilde kendini ortaya koyabileceğin, ailenle olan iletişiminin de öne çıktığı bir gün. Bir karar vermen gerekiyorsa akşam saatlerini beklemende yarar var.

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