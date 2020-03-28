29 Mart günlük burç yorumları! Başak burcunu özel bir gün bekliyor!

Haftanın son günü olan 29 Mart günlük burçlar merak ediliyor. İş ve aşk hayatı hakkında ipuçları veren burç yorumları takip ediliyor. 29 Mart Pazar günü Kova burcunu enerjili bir gün, Başak burcunu özel bir gün bekliyor. Koronavirüsle mücadele edilen şu zamanda günlük burç yorumları neler söylüyor? Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleminden Kova, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Ay Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiyor. Enerjik bir gün geçirebilirsin. Aynı zamanda yapman gereken şeylere tam konsantre şekilde odaklanabileceğin bir gün.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



İlişkiler adına kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsin. Sabah saatlerinde İkizler burcuna geçen Ay iletişim adına da uyumlu olacağın bir güne işaret ediyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Ay sabah senin burcuna geçiş yapacak. Arkadaşların ile sosyal medya üzerinden iletişime geçmek için güzel etkiler var. Bu gece ailenden de güzel destekler alıyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



İlişkilerine dikkat çeken açılar fazla sahiplenici olabileceğini vurguluyor. Sevdiğine her türlü desteği de veriyor olacaksın ancak fazla kıskançlık yapmamaya özen göstermelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Kendini dengede hissedeceğin güzel etkiler var. Sosyal çevrenden arkadaşlarınla iletişime geçebilir ve aklına takılan bazı konularda bilgi alabilirsin. Yapıcı olan kişiler akşam moralini yükseltiyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Ay İkizler burcuna geçerken iletişim konusunda kendini göstermek istiyor ve bununla ilgili harekete geçiyorsun. Dikkatini çekecek özel biri karşına çıkabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Yüksek eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili konularda soru sormak ve bilgi almak istiyorsun. Geleneksel olan her ne kadar seni cezbediyor olsa da değişim zamanının geldiğini sende biliyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Ay karşıt alanından ayrılıp İkizler burcuna geçecek. Gizli ve spritüal konularda merakını cezbeden konularda araştırma yapabilirsin zira Ay sabah ikizler burcuna geçiş yapacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Enerjik bir gündesin. Sabah erkenden uyanıp spor yapmak üzere harekete geçebilirsin. Dayanıklılığında hat safhada olduğu Pazar günü ağır sporlar ile ilgilenebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Sorumluluklarını yerine getireceğin bir gün. Bilhassa evdeki işlerin için yoğun çaba harcayabilirsin. Aynı zamanda bugün sevdiğine vereceğin güzel destekler de var.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Çocuklarınla birlikte olmak ve sosyalleşmek adına uygun bir gün. Zekâ oyunları oynayabilirsiniz. Sabah saatlerinde onlara karşı fazla korumacı davranabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Evde ailendeki bireyler ile vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların tanışma hikâyeleri hakkında bilgi almak seni çok cezbedebilir. Senin için de bugün aşk hayatında güzel gelişmeler olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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