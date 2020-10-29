29 Ekim 2020 günlük burç yorumları! Koç, Akrep, Aslan ve diğer burç yorumları

29 Ekim'de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları ne ifade ediyor? Burçları yükselenleriyle birlikte yorumlayan Astrolog Ceylin Çelebi, günlük burç yorumlarında aşk, para, sağlık ve aile konularını ele aldı. 29 Ekim 2020 burç yorumları pozitif enerjiye dikkat çekiyor. İşte kendi hayatınızdan kesitler bulabileceğiniz günlük burç yorumunuz...



29 EKİM 2020 BURÇ YORUMLARI

29 EKİM 2020 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 29 Ekim Perşembe günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. İletişim adına güzel ve pozitif enerjilerin hâkim olduğu bugün hızlı hareket etmek ve isteklerini gerçekleştirmek adına harekete geçebilirsin.

29 EKİM 2020 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay'ın Koç burcunda ilerleyeceği perşembe günü boyunca arkandan dönen işlere karşı temkinli olmanda yarar var. Hızlı tepkiler ortaya koyabilirsin.

29 EKİM 2020 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Arkadaşlarınla birlikte olmak ve hoşça vakit geçirmek adına uygun bir gündesin. İletişime geçmen gereken konularda cesaretli davranabilirsin. Ay Mars kavuşumunun etkin olacağı gece saatlerinde arzu ettiğin enerjiyi kendinde buluyor olacaksın.

29 EKİM 2020 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sakin enerjilerin söz konusu olduğu perşembe günü boyunca kariyerinle ilgili konularda harekete geçmek ve görüşmeler yapmak adına uygun bir gündesin.

29 EKİM 2020 ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Yurt dışından ya da uzak yerlerden tanıdıkların bugünlerde seninle iletişime geçebilir, misafirin olabilir. Sportif faaliyetler için gece saatlerini değerlendirebilirsin.

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