29 Aralık 2020 burç yorumları! Yengeçlere sağlık, İkizlere para

29 Aralık 2020 burç yorumları burç severler tarafından takip ediliyor. Günlük burç yorumları sağlık, para ve aile konularında ipucu veriyor. Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapacak. Sabah saat 06.01 ile 13.28 arasında Ay boşlukta olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. Sabah saatleri sportif aktiviteler için uygun olacaktır. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 29 Aralık Salı 2020 burç yorumları sizlerle...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

29 Aralık 2020 Salı günü saat 13.28’te Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Sabah saat 06.01 ile 13.28 arasında Ay boşlukta olacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay’ın Yengeç burcuna geçeceği salı günü yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler günün ikinci yarısından sonra söz konusu olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Sabah saat 06.01 ile 13.28 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konulara yöneleceğin salı günü hassas enerjiler altında olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalan günlere olan özlemin artabilir. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Alınganlıkların artabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sosyal çevre ile ilişkilerinin sıcak bir şekilde seyredeceği gün içerisinde aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya meyilli olabilirsin. Ayın burç değiştirmesinden ötürü değişken enerjiler altındasın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal statünü ilgilendiren konularda önemli bir teklif alabilirsin. Ailevi konuları da çok fazla önemsediğin bir gündesin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Yurt dışı ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde enerjin hayli yerinde. Sportif faaliyetler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Miras veya benzeri bir konuda beklediğin bir haber gelebilir ve beklenmedik bir gelişme yaşanabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Salı günü saat 13.28’de Ay karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerine odaklanacağın bir gündesin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Günlük işlerinin öne çıktığı bugün evcil hayvanlarının bakımı ile ilgilenmen gerekebilir. Sağlığına özen göstermelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Hassas bir günündesin. Çocuklarınla ilgili konular gün boyunca öne çıkabilir. Dolunay öncesinde gerginliklere dikkat etmelisin.