29 Ağustos 2020 burç yorumları nasıl? Günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları içerisinde iş, aşk ve aile hayatınıza ilişkin bilgiler bulabilirsiniz. 29 Ağustos Cumartesi günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor. Cumartesi günü gökyüzünde yoğun enerjiler var. Cumartesi günü Akrep burcu seyahatle ilgili bir destek görebilir, İkizler burcu ise bir kadından destek görebilir. Kova burcu ise eğitime başlamak için oldukça uygun bir günde. Günlük burç yorumları herkesin hayatına farklı konularda yol gösteriyor. İşte 29 Ağustos 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 29 Ağustos Cumartesi günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Cumartesi günü gökyüzünde yoğun enerjiler var. Koşuşturmacalı bir gündesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Cumartesi günü ikili ilişkilerinde dikkatli olman gereken durumlar var. Konuşmadan önce iki kez düşünmelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim adına cumartesi gecesi ve sabah saatleri uygun olacaktır. Bir kadın figüründen destek görebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Cumartesi günü saat 16.28'de gerçekleşecek olan Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle kendini hayli güçlü bir şekilde ifade etmekte başarılı olacağın bir zaman diliminde olacaksın.

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Hangi burçları enerjili bir cumartesi bekliyor? 29 Ağustos 2020 burç yorumları