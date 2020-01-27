28 Ocak 2020 burç yorumları haberimizde! İşte güncel burç yorumları

28 Ocak burç yorumları araştırılıyor. Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Ay değişken Balık burcunda ilerlerken burçlara farklı etkiler yapıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde sizlerle.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

Balık burcunda ilerleyen Ay bilinçaltında hassasiyet gerektiren konularını öne çıkartıyor ve seni zorluyor olabilir. Yönetici gezegenin Mars’ın bugün zorlu açıları devrede olacak. Gerginliklerin nedensiz öfkelenmene ve aniden çıkışlar yapmana sebep olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

Arkadaşlarınla olan ilişkilerinin ön plana çıkacağı bugün yakın bir dostuna yardımcı olmanı gerektirecek durumlar olabilir. Günün ikinci yarısında beklediğin kişiden romantik bir mesaj ya da hediye alabilirsin.

İKİZLER KOÇ BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Ay değişken Balık burcunda ilerlerken kariyerinle ilgili net olmayan ve kafanı karıştıracak durumlar söz konusu. Birtakım korkuların etrafındaki yakın ilişkide olduğun insanlara gereğinden fazla bağlı olmana sebep oluyor. Mücadeleden kaçıyorsun.

YENGEÇ KOÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

Bulunduğun çevrede güvenilen bir insansın. İnsanlar her konuyu sana soruyor olabilir. Bugün etrafındaki kadınlardan yana şanslı etkiler devrede. Ne zamandır beklediğin bir işin sonucu bugün eline ulaşabilir.

ASLAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Fazla kendine düşkün bir imaj çiziyor olman etrafındakileri rahatsız ediyor olabilir. Miras ya da nafaka gibi konularda senden birtakım fedakarlıklar yapman bekleniyor. Bunun kararını daha sonra vermen çok daha iyi olabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Kendini ikili ilişkilerinde koruman gereken durumlar var. Bazı düşmanların senin hiç beklemediğin bir anda canını sıkacak konuşmalar yapabilir. Yapmacık tavırları seni rahatsız ediyor. Onlara karşı sınırlarını belirlemelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

Manevi anlamda huzurlu hissedeceğin bir sabah. Gün içerisinde yapman gereken işleri halletmek istesen de nereden başlayacağına bir türlü karar veremeyebilirsin. Kararsızlıkların artıyor. Sağlığına dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Çocuklarınla ilgili fedakârlık göstermen gereken durumlar var. Öğle saatlerine doğru yakın çevrendeki bir kadınla aranda yanlış anlaşılmadan kaynaklı gereksiz bir tartışma yaşanabilir. Bugün kendini aşırı yorgun ve düşük enerjili hissedebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Bugün evinde olmak isteyebilirsin. Değişken enerjiler altındasın. İnsanların yaptıklarını fazla önemsiyor ve kafana takıyor olman sinirlerini yıpratabilir ve birtakım sağlık problemlerine yol açabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

Üzerindeki ağırlık ve yoğunluktan belki birkaç satır bir şeyler karalayarak kurtulabilirsin. Günün ikinci yarısında enerjini daha da fazla düşüreceğinden insanlarla tartışmamaya özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Ay bugün Balık burcunda ilerliyorken harcamalarını daha iyi organize etmen gereken durumlar ortaya çıkabilir. Parasal anlamda zorlukların kendini zayıf hissetmene yol açabilir. Akşam saatlerinde yakın bir kız arkadaşın sana sürpriz yapıp yanına gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALI YORUMU

Başkalarının duygularını sünger gibi emiyor olman senin enerjini düşürüyor. Arkadaşlarına karşı aşırı hoşgörün zaman zaman suiistimal edilmene sebep olabilir. Spritüal konulara ve maneviyata olan ilgin çok artabilir bugün. Meditasyon yapmak için uygun bir gün.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com