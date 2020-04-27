28 Nisan burç yorumları! Bugün hangi burçları sıra dışı bir gün bekliyor?

28 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele edilirken dikkatini dağıtmak isteyenler 28 Nisan burç yorumlarına bakıyor. Hayata yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 28 Nisan Salı günü İkizler burcu daha fazla gerçekçi ve pratik sonuçlar elde edeceği konulara yönelebilir. Yay burcu yetenekli olduğu konularda farklı bir şeyler yapmayı deneyebilir. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 28 Nisan Salı günü Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Ev, aile ve yuva konularına daha fazla odaklanmanı sağlıyor olacak. Entelektüel konulara ilgi duyabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İlgi alanların bugünlerde daha entelektüel konulara kayabilir. Yeni kitaplar almak ve kişisel gelişim konularında kendini geliştirmek isteyebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

28 Nisan Salı günü Merkür Satürn karesi kesinleşecek. Daha fazla gerçekçi ve pratik sonuçlar elde edeceğin konulara yönelebilirsin. Sıra dışı konular ilgini çekebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Kendini dengede hissedeceğin ve daha çok sağlığına, fiziksel görüntüne odaklanacağın bir salı günü seni bekliyor. Sosyalleşmek adına da uygun bir süreçtesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 28 Nisan Salı günü boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Duygusal açıdan bağımsız olmak isteğin yüksek olabilir. Yapıcı olmak adına olumlu adımlar atabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Entelektüel konular Salı günü boyunca ilgini çekebilir. Yeni yazarların kitaplarına göz atabilirsin. Kendinle ilgili bir şeyleri planlamak içinde 28 Nisan Salı akşamını değerlendirmen iyi olacaktır. Ancak öfkene de dikkat etmelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

İkili ilişkilerinde dengeli ve huzurlu olacağın güzel bir Salı günü seni bekliyor olacak. Harekete geçmekte zorlanacak olabilirsin ancak aynı zamanda ufkunu genişletecek konulara da yoğunlaşacaksın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

28 Nisan Salı günü Ay yengeç burcunda. Eşinin ailesiyle ilgili konular gündemini meşgul edebilir. Merkür Satürn karesinin etkinleşeceği akşam saatlerinde gereksiz patlamalardan uzak durmalısın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sıra dışı konular ilgini çekebilir bugünlerde. Yetenekli olduğun konularda farklı bir şeyler yapmayı deneyebilirsin. Sosyal ilişkilerini de işin içine katabilirsen harika olacaktır.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay 28 Nisan Salı günü boyunca karşıt burcun olan Yengeç'te ilerliyorken ikili ilişkilerini ön plana çıkartabilir. Partnerinle ilişkilerinde yapıcı olacağın güzel bir gün seni bekliyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay Uranüs uyumlu açısının kesinleşeceği bugün sıra dışı konular ilgini çekecek olabilir. Seni geliştirecek konularda yayın, makale veya kitaplar okumak isteyebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Eskiye olan özlemin bugünlerde artabilir. İkili ilişkilerinde sorumluluk alabileceğin ve partnerinin isteklerini de dikkate alacağın güzel bir salı günü seni bekliyor. Akşam saatlerinde takıntılarından uzak durmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

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