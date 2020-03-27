28 Mart Cumartesi burçların aşk hayatı

Hayatına renk gelmesini isteyenler 28 Mart günlük burç yorumlarında aşkla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Koronavirüsle mücadelenin arttığı şu günlerde günlük burç yorumları dikkatinizi dağıtacak. İşte 28 Mart Cumartesi Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Akrep ve Oğlak burçlarının aşkla ilgili günlük burç yorumları…

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Aşk hayatında mutlu olacağın güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Yeme içme konusunu fazla abartabilirsin bilhassa tatlı yemek isteğin çok artabilir. Akşam saatlerinde içgüdülerin artıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Maneviyatının çok artacağı 28 Mart’ta sanatsal konulara yönelebilirsin. Fedakârlık göstermen gereken durumlar aşk hayatında meydana gelebilir. Akşam saatlerinde kararlı tavırların bilhassa geride bıraktıkların ile ilgili artacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Evine bir misafir gelebilir. Konuksever bir kişi olarak gelen kişi seni mutlu ediyor. Senin için önemli bir kadından yana şanslı durumlar akşam saatlerine doğru gündeme gelebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



İyimser enerjiler altında olacağın cumartesi gününde estetik konularda uğraşlar verebilirsin. Kendine bakmak ve yeniay ile birlikte karar verdiğin şeyleri başlatmak istiyor olabilirsin. Bugün kendine güvenli tarafın partnerini etkileyecek.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Araştırmacı tarafın gün boyunca seni birtakım konular üzerinde bilgi almak üzere harekete geçirebilir. Aşk hayatında da bugün keyifli vakitler geçirebileceğin durumlar var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Partnerin senin için güzel bir sürpriz planlayabilir. Pozitif enerjilerin seni saracağı bugün alacağın haberler ile birlikte daha da mutlu oluyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Aşk hayatında mutlu olacağın güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Senin için önemli kadınlarla aranda geçecek konuşmalar seni bir konuda düşündürebilir ve önemli bir karar almaya itebilir.