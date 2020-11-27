28 Kasım 2020 burç yorumları! Ay tutulması öncesi gerginlikler olabilir

28 Kasım 2020 burç yorumları kimler için ne ifade ediyor? Günlük burç yorumlarında ay tutulması öncesi gerginlikler olabilir. 28 Kasım Cumartesi günü koç burcunu parasal meseleler beklerken, Yay burcunu mutlu bir gün bekliyor. Hastanelerle ilgilenen İkizler burcu işlerini yoluna koyabilir. İşte 28 Kasım 2020 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları...



28 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

28 Kasım günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelerde fazla tutucu davranabilirsin.

28 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

Ay cumartesi günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde iştahın açık olabilir. Günün büyük bir bölümünde uzak akrabalarından aldığın bir destek seni mutlu edecek.

28 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Motivasyonun gün boyunca yüksek olabilir. Sabah erken saatlerde yalnız başına kalmak sana iyi gelebilir. Hastanelerle ilgili işlerin varsa yolunda gidebilir.

28 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

Sosyal çevrende görüştüğün insanlardan destek alıyorsun. Bununla birlikte eşinle aranızdaki buzların erimesi de moralini yükseltebilir.

28 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Toplum önünde gözükmekten hoşlandığın bir gündesin. İşlerinle ilgili istikrar yakalamak istiyor olabilirsin.

28 KASIM BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Eşinin ailesi ile arandaki bir tartışma cumartesi günü bilhassa akşam saatlerinde can sıkıcı olabilir. Ay Boğa burcunda ilerliyor. Haliyle iştahın açık olabilir.

28 KASIM TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

Görüştüğün insanların dürüstlüğünden emin olacağın bir gün. Konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Günün ikinci yarısı daha rahat geçiyor olacak.

28 KASIM AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Ay karşıt burcun Boğa burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerine daha çok yöneliyor olacaksın. Ay tutulması öncesinde gerginliklerin olabilir.

28 KASIM YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Parasal konularda cumartesi günü boyunca seni mutlu edecek güzel destekler var. Sağlığınla ilgili konular hassaslaşabilir.

28 KASIM OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

Aşk hayatına konsantre olacağın bugün partnerinle aranda enteresan konuşmalar olabilir. Sportif faaliyetler için motivasyonun yüksek. Hobilerine zaman ayırman iyi olacaktır.

28 KASIM KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Yaşadığın alanla ilgili konularda yeniden değerlendirmeler yapman yerinde olacaktır. Konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin.

28 KASIM BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR YORUMU

Sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Gün boyunca konuları stabil hale getirmek önem kazanıyor olacak.

Astrolog T. Ceylin Çelebi