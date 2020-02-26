Başak burcuna kötü, Kova burcuna iyi haber! 27 Şubat burç yorumları

“Bugün burcum ne diyor” gibi soruları merak edenler günlük burç yorumlarını araştırıyor. 27 Şubat Perşembe günü Koç burcu için karar verme günü olurken, sağlık sorunları yaşayan Başak burcu için zor bir gün olacak. Bütün burçlar hakkında bilgi veren AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi, burçlar hakkında en önemli durumları haberimizde paylaştı. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay yarın Koç burcunda ve Hilal fazında ilerliyor. Yeni ay ile birlikte karar verdiğin şeyleri uygulamaya geçmek için çok uygun bir gün. Ancak düşünmeden hareket etmemeye ve sabırsız davranarak işleri aceleye getirmemeye dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Öğle saatlerinde kesinleşecek olan Ay Jüpiter karesi fazla yeme-içme ve iyimserlik şeklinde çalışabilir. Ay büyüme evresindeyken zaten kilo almaya müsait oluruz. Bu nedenle dikkatli olmalısın. Yarın akşam aynı zamanda sevdiğinle birlikte romantik bir zaman geçirebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sosyal çevreyle ilişkilerin önem kazandı. Fazla aktif olman arkadaş ortamından birinin seni kıskanmasına sebep olabilir. Bu kişinin sana karşı üstünlük taslama tavırlarına aldırış etmemeye özen göstermen gerekebilir. Duygusal kontrolü elinden bırakmamaya çalışmalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Yarın kafana koyduğun hedeflerinle ilgili tam gaz ilerlemenin vakti geldi. Hareketli bir gün geçirebilirsin. Kabına sığmak da zorlanacaksın. Hatta gereğinden fazla cömert olacağın bir gün olabilir. Kendi işini yapan bir Yengeç isen altında çalışanlara karşı fazla hoşgörülü davranabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Hilal fazında ilerleyen Ay, önüne çıkan her türlü engelle mücadele etmen için gayet uygun bir konumda. Eşinin ailesi ile ilgili konular yarın gündeminde yer alabilir. Karşındaki kişilerle olan ilişkilerinde sözlerine dikkat etmeli ve yapabileceğinden fazlasına söz vermemeye özen göstermelisin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Sağlık problemleri yaşayan bir Başak isen yarın ameliyatla ile ilgili bir karar verebilirsin. Uyku problemlerine dikkat etmelisin. Bazı konularda yaşadığın sinirsel gerginlikler sonucu aşırı reaksiyon gösterebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Karşıt burcun olan Koç burcunda ilerleyen Ay yarın açık düşmanlarının planlarını önüne getirebilir. Rakiplerine karşı dikkatli olmalısın. Yaptıkları kıskançlıkları sineye çekmekte zorlanabilirsin ancak belli etmezsen kazanan sen olacaksın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Çalışma koşulların ve kişisel gayretlerin ile ilgili evinde ilerleyen Ay, hızlıca elindeki işleri halletmen için seni destekliyor olacak. Sağlığınla ilgili konular yarın hassaslaşabilir. Özellikle baş ağrıları yaşayabilirsin. Yalnız kalman ve sana iyi gelecek şeylerle ilgilenmen iyi olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Hobilerine vakit ayırmak ve sevgilinle birlikte hoşça vakit geçirmek adına uygun bir gündesin. Gereksiz kıskançlıklar yaparak ortamı germemeye dikkat etmen iyi olacaktır. Gereğinden fazla cömert tavrın günün sonunda seni zorlayabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Ay Koç burcundayken yarın evinin evrakları, ikametgâh ve benzeri şeyler ile ilgilenmen gerekebilir. Fazla tepkisel bir tavırda olabilir ve ailendeki kişileri aceleci tavırlarınla gerginleşebilirsin. İstediklerini yaptırmak istiyorsan daha yumuşak bir tavır takınmanda fayda var.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Kısa bir seyahate çıkman gerekebilir. Bu seyahat senin işinle ilgili konularda ne kadar özverili ve atak olduğunu patronuna kanıtlayacak güzel bir organizasyon olacak. İletişim konusunda dikkatli olmalısın. Kavgacı bir üslûp ile seni arayanlara taviz vermemelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay yarın Hilal fazında ve Koç burcunda ilerliyor olacak. Ay Jüpiter kare açısı parasal konularda haddinden fazla açılmanı tetikleyebilir. Özellikle akşam saatlerinde kendi istediğin şeylerle parasal durumun arasında kalman seni ciddi anlamda zorlayacak olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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