27 Ocak 2020 burç yorumları: Burcunuzu bugün neler bekliyor?

Burç yorumları günlük olarak aranıyor. 27 Ocak burç yorumları merak ediliyor. Ay Balık burcundayken haftaya başlıyoruz. Astrolog Ceylin Çelebi Balık burcunda ilerleyen Ayın burçlara farklı etkiler yapacağını belirtiyor. Haberimiz içerisinden Çelebi’nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Bugünlerde aşk hayatınla ilgili gereksiz kuruntuların ve endişelerin baş gösterebilir. Sabah saatlerinde işlerine yoğunlaşmakta güçlük çekebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Gece saat 02:44’te Ay Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçiş yapıyor olacak. İhtiyaç sahiplerine karşı duyarlılığının çok daha fazla artacağı bugünlere elinden gelen yardımı yapmaktan çekinmeyeceksin. Akşam saatlerine doğru manevi anlamda huzur bulmak için bu arayışın daha da artabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Balık burcunda ilerleyen Ay kariyerinle ilgili konularda fedakarlıklar yapmanı gerektirebilir. Aşk hayatında işler çok daha karmaşık ilerliyor olması moral bozucu olabilir. Sabah erken saatlerde bağımsızlık isteğin artıyor.

Yengeç burçları ve yükselen Yengeçler

Eğitim ile ilgili konularda yaratıcı enerjilerinin yüksek olduğu bir gün. Tez ya da proje gibi tamamlanması gereken bir sürecin varsa bugün başlatmak adına uygun bir gündesin. Sanatsal konularda da kendini gösterebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Başkalarının meselelerine çok fazla odaklanıyor olman senin enerjini düşürüyor. Duygusallığının hayli yoğun olacağı bir pazartesi sabahı. Ne zamandır zamanını beklediğin bir operasyonunla ilgili tarih bugün kesinleşebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay saat 02:44’te boşluktan çıkıp karşıt burcun olan Balık burcuna geçti. Özellikle partnerinle olan ilişkinde fedakarlıkların ve kırılganlıkların söz konusu gözüküyor. Sadakatinle ilgili olarak suçlanman seni çok üzecek olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Halletmen gereken bir sürü iş var ancak işlerine odaklanmakta sorun yaşıyor olabilirsin. Geleceğe yönelik kaygıların seni meşgul ediyor. Bugün akşam evdeki 4 ayaklı dostların manevi huzuru bulmanı sağlayacak.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Balık burcunda ilerleyen Ay duyarlılığını arttırırken bir yandan da aşkınla ilgili beklentilerini yükseltiyor. Karşı taraftan beklediğin sürprizler geciktikçe tansiyonun yükselebilir. Venüs ve Neptün etkileşiminin de devreye girmesiyle belki de sevginin karşılıksız olma ihtimalini düşünecek ve hayal kırıklığı yaşayacaksın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Aileni ilgilendiren bir meselede derin bir hassasiyet içerisinde olabilirsin bugün. Onlara yeteri kadar vakit ayıramıyor olman seni üzebilir. Beğendiğin kişiyle bugün aniden karşılaşman belki de tesadüf değildir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Düşündüğün şeyleri hemen uygulamak istiyorsun. Fazla acele ediyor ve hislerinle hareket ediyor olabilirsin. Kardeşlerinin hayatında tüm aileyi heyecanlandıracak yeni konular gündemde olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Parasal konularla ilgili olarak alacak verecek dengesini çok iyi ayarlayamıyor olabilirsin. Fazla risk almamaya özen göstermelisin. Ailenin yanından ayrılmak istiyor olabilir, daha özgür bir yaşam arzu ediyor olabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Bu gece Ay 02:44’te senin burcuna geçti. Duyarlılıkların özellikle bugünlerde daha da artabilir. Partnerinle arandaki sürtüşmeler de hem aşkı hem de nefreti aynı anda yaşamana sebep oluyor. Gece saatlerinde karşı taraftan beklentilerin daha da artacak.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com