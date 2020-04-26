27 Nisan burç yorumları! Hangi burçlar için projeleri hayata geçirme zamanı?

27 Nisan burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay 27 Nisan Pazartesi günü İkizler burcunda ve Hilal fazında olacak. Boğa burcu haftaya parasal konularla ilgilenerek başlayacak. Oğlak burcunu ve İkizler burcunu projelerle ilgileneceği bir gün bekliyor. 27 Nisan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç burcu, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 27 Nisan Pazartesi günü İkizler burcunda ve Hilal fazında olacak. İletişim adına yeni bir şeyler başlatmayı düşünüyorsan bugün tam zamanıdır. Konulara adapte olmak için akşam saatini değerlendirmen de fayda var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal konulara daha fazla odaklı olacağın bir pazartesi günü ile güne başlıyorsun. Saat 20.28'de Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiyor olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

27 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerine kadar kendinle ilgili konulara ve iletişime önem veriyor olacaksın. Düşüncelerini ifade etmek ve aklına koyduğun projelerini gerçekleştirmek adına uygun bir gündesin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

27 Nisan Pazartesi günü saat 20.28'de Ay senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Sabah saatlerinde kafa karışıklıkların nedeniyle kendini ifade etmekte zorlanabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

27 Nisan Pazartesi günü Ay Hilal fazında ilerliyorken yeni işlerini başlatman adına uygun bir süreçtesin. Entelektüel konulara merak duyabilir ve Değişik kitaplar okuyabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeniay sonrasında başlatmak istediğin şeyler ile ilgili olarak doğru kararlar verme ve farkındalıkla hareket edebilmek adına uygun bir zaman dilimindesin. Pazartesi akşam saatlerini bu anlamda değerlendirebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Kafa karışıklıkları nedeniyle unutkanlıklar yaşayabilir ve duygusal karmaşalar yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde çocuklarınla ilgili konular daha ön planda olacaktır.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Görüştüğün insanlara dikkat etmen de fayda var. Aldatıcı konuşmalar içerisinde olan insanlardan zarar görebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

27 Nisan Pazartesi gününün büyük çoğunluğunda ikili ilişkilerin ve iletişimin ön planda olacak olabilir. Karşı tarafın aşırı hassas tavırları seni yorabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Projelerini harekete geçirmenin tam zamanı. Bilhassa günün ikinci yarısında muhakeme kabiliyetinin artmasıyla da beraber olaylar karşısında daha temkinli ve mantıklı bir tavır sergiliyor olacaksın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

27 Nisan Pazartesi günü Ay İkizler burcundan ayrılıp saat 20.28'de Yengeç burcunda geçecek. Haliyle değişken enerjiler seni de yorabilir. Akşam saatlerinde sağlığına dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

27 Nisan Pazartesi gecesi dikkat çekici ve seni etkileyen rüyalar görebilir ve gün boyunca etkisinde kalabilirsin. Aynı zamanda bugün Ay burç değiştireceğinden dengesiz enerjiler altında olabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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