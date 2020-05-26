27 Mayıs burç yorumları! Bugünkü burç yorumları ne ifade ediyor?
Maddi ve manevi konularda hayata dair fikir veren günlük burç yorumları takip ediliyor. 27 Mayıs Çarşamba günü Koç burcunun aşk hayatında değişiklikler, Akrep burcunu mesleğiyle ilgili gelişmeler bekliyor. İşte aile ve iş hayatına yönelik bilgi almayı sağlayan 27 Mayıs burç yorumları…
27 Mayıs burç yorumları yoğun ilgiyle takip ediliyor. Ay, Hilal fazında ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? Bugünkü burç yorumları nasıl olacak? 27 Mayıs Çarşamba günü Koç burcunun aşk hayatında gelişmeler olabilir. Akrep burcunu mesleğiyle ilgili gelişmeler, Yay burcunu yurt dışı ile ilgili konular bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi astrolojiye ilgi duyanlar için burçları yorumladı. İşte geleceğe dair fikir veren 27 Mayıs burç yorumları…
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Ay 27 Mayıs Çarşamba sabahı Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Aşk hayatında iyimser tavırlar içerisinde olabilirsin. Annenle ilgili konularda kendini kısıtlanmış hissediyor olacak olabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Bugünlerde abanın buyurgan tavırları seni üzebilir. Sabah saatlerinde bazı konularda aşırı takıntılı davranabilirsin. Müsrifliklere dikkat etmelisin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Ay’ın Hilal fazında başladığı bugünlerde kendinle ilgili başlatmak istediğin işlerini bir sürece oturtmak adına uygun bir gündesin. Kardeşlerinle ilgili konularda cesaretle adım atman gerekebilir.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Maddi konularda hırslı bir tavır içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde bazı konularda aşırı takıntılı davranabilirsin. Fazla gösterişçi kişilerden uzaklaşmak isteyebilirsin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Kreatif işlerle uğraşmak için güzel bir gün. Bilhassa Ay sabah 09.33’de senin burcuna geçeceği saat sonrasında bu anlamda güzel işler yapabilirsin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay Plüton karşıt açısının etkisiyle bilhassa bilinçaltınla ilgili endişe yaratacak durumlar kafanda yaratabilirsin. Öğle saatlerinde insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Organizasyonel meselelerde cesaretle adım atabileceğin ve kendini göstermek isteyeceğin güzel gelişmeler var. Ay Satürn karşıt açısının etkisiyle günün ikinci yarısında bilhassa annenle ilgili konularda birtakım zorlanmaların olabilir.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Mesleğin ya da hedeflerin ile ilgili konular bugün senin için önemli hale geliyor. Sabah saatlerinde bazı konularda aşırı takıntılı davranabilirsin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Yurt dışı ile ilgili konuların senin için ön plana çıkabilir. Sabah saatlerinde müsrifçe harcamalar yapabilirsin. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Miras konularında sıcak gelişmeler yaşanabilir bugünlerde. Hızlıca alacağın haberler seni de şaşırtacak. İkili ilişkilerinde huzuru yakalıyorsun. Hilal fazında ilerleyen Ay işlerini başlatman adına seni destekliyor.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Evliliğinde eşinin ya da senin fazla kontrolcü olması iyi olmayabilir. Birbirinizi dinlemeyi öğrenmelisiniz. Öğle saatlerinde İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
İş yerinden bir arkadaşının inatçı bir tutum sergilemesi seni kızdırabilir. Sabah saatlerinde harcamalarına dikkat etmelisin. Kendini yanlış göstermek isteyen kimselerden uzak durmak isteyebilirsin.
Astrolog Ceylin Çelebi
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