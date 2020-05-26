27 Mayıs burç yorumları! Bugünkü burç yorumları ne ifade ediyor?

27 Mayıs burç yorumları yoğun ilgiyle takip ediliyor. Ay, Hilal fazında ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? Bugünkü burç yorumları nasıl olacak? 27 Mayıs Çarşamba günü Koç burcunun aşk hayatında gelişmeler olabilir. Akrep burcunu mesleğiyle ilgili gelişmeler, Yay burcunu yurt dışı ile ilgili konular bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi astrolojiye ilgi duyanlar için burçları yorumladı. İşte geleceğe dair fikir veren 27 Mayıs burç yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 27 Mayıs Çarşamba sabahı Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Aşk hayatında iyimser tavırlar içerisinde olabilirsin. Annenle ilgili konularda kendini kısıtlanmış hissediyor olacak olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde abanın buyurgan tavırları seni üzebilir. Sabah saatlerinde bazı konularda aşırı takıntılı davranabilirsin. Müsrifliklere dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Hilal fazında başladığı bugünlerde kendinle ilgili başlatmak istediğin işlerini bir sürece oturtmak adına uygun bir gündesin. Kardeşlerinle ilgili konularda cesaretle adım atman gerekebilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Maddi konularda hırslı bir tavır içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde bazı konularda aşırı takıntılı davranabilirsin. Fazla gösterişçi kişilerden uzaklaşmak isteyebilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kreatif işlerle uğraşmak için güzel bir gün. Bilhassa Ay sabah 09.33’de senin burcuna geçeceği saat sonrasında bu anlamda güzel işler yapabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay Plüton karşıt açısının etkisiyle bilhassa bilinçaltınla ilgili endişe yaratacak durumlar kafanda yaratabilirsin. Öğle saatlerinde insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Organizasyonel meselelerde cesaretle adım atabileceğin ve kendini göstermek isteyeceğin güzel gelişmeler var. Ay Satürn karşıt açısının etkisiyle günün ikinci yarısında bilhassa annenle ilgili konularda birtakım zorlanmaların olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Mesleğin ya da hedeflerin ile ilgili konular bugün senin için önemli hale geliyor. Sabah saatlerinde bazı konularda aşırı takıntılı davranabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Yurt dışı ile ilgili konuların senin için ön plana çıkabilir. Sabah saatlerinde müsrifçe harcamalar yapabilirsin. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Miras konularında sıcak gelişmeler yaşanabilir bugünlerde. Hızlıca alacağın haberler seni de şaşırtacak. İkili ilişkilerinde huzuru yakalıyorsun. Hilal fazında ilerleyen Ay işlerini başlatman adına seni destekliyor.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Evliliğinde eşinin ya da senin fazla kontrolcü olması iyi olmayabilir. Birbirinizi dinlemeyi öğrenmelisiniz. Öğle saatlerinde İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

İş yerinden bir arkadaşının inatçı bir tutum sergilemesi seni kızdırabilir. Sabah saatlerinde harcamalarına dikkat etmelisin. Kendini yanlış göstermek isteyen kimselerden uzak durmak isteyebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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