27 Mart burç yorumları! Burçlar aşk ve iş hayatınızı nasıl etkiliyor?

27 Mart günlük burç yorumları merak ediliyor. Haftanın son iş günü olan Cuma günü burç yorumları araştırılıyor. Evde kalırken burç yorumlarını okumayı sevenler Ay’ın burçlara etkisini merak ediyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Parasal konularda sıra dışı görüşmeler içerisinde olabilirsin. Etrafındaki bazı insanlar senin aldığın bazı kararları değiştirebilir. Seni kimsenin huzursuz etmesine izin vermemelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. İşlerini sağlamlaştırmak üzere harekete geçebilirsin ancak üzerindeki miskinlik işlerinin sonunu getirmeni biraz zorlaştırabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Rüyaların senin için hayli huzur veren ve anlam uyandıran bir şekilde kendini gösterebilir. Hiç aklına gelmeyecek insanları rüyanda görebilir ve aniden onlarla ilgili haberler alabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Projelerin gün boyunca aklını kurcalıyor. Entelektüel tarafın artabilir. Kitap okuyabilirsin ya da kendinde bir şeyler karalamak için masa başına geçebilirsin. Sezgilerin hayli kuvvetli.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Kariyerinle ilgili konular seni temkinli olmaya itebilir. Ani gelişen durumlar gündemini bir anda değiştirebilir. Bir kadın ile birlikte aranda gereksiz bir tartışma hiç yoktan büyüyebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Yeni bir eğitime başlayabilirsin. Düşüncelerini ifade etmekte zorlanmıyorsun ancak bazı konularda karar vermekte zorlanabilirsin. İnsanlar tarafından sürekli olarak yaptığın işlerle ilgili sorgulanabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Eşinin maddi kaynakları senin için daha önemli hale gelecek olabilir. Eşinin hayatında yeni birtakım gelişmeler söz konusu olabilir. Senin de ona destek vermen gerekebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



İkili ilişkilerinde güven arayışın artabilir. Partnerinle karşılıklı olarak birbirinize bir söz vermeniz gerekebilir. Bu da belki karşı tarafı olmasa da seni daha çok duyguların ve mantığın arasında bocalatabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Günlük işlerinde ağır ve kararlı adımlar atman gerekebilir. Boğaz ve bademciklerinle ilgili sağlık problemlerin olabilir. Bunlara dikkat etmelisin. Bağımsızlık isteğin artıyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Çocuklarının bulunduğu ortam içerisinde onlara güvenli bir ortam yaratmak isteyebilirsin. Maddi istek ve ihtiyaçlarına karşılık vermen gereken durumlar var gündeminizde. Belki ihtiyaçlarından fazlasını senden talep edebilirler.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Evde vakit geçirmek ve miskinlik yapmak için harika bir gün. İştahın hayli artabilir. Aile içerisindeki kadınlarla iletişimin artabilir. Onların desteği senin için önemli hale gelecek.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Kardeşlerinle karşılıklı olarak önemli bir konuda inatlaşabilirsiniz. Birbirinize kendi düşüncelerinizi kabul ettirmek istiyor olabilirsiniz. Görüşmelerinde de hassas konular öne çıkıyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

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