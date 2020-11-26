27 Kasım 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları

27 Kasım 2020 Cuma burç yorumları ne ifade ediyor? Kimler aşk hayatında daha şanslı olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatında ve özel ilişkilerde birtakım gerginlikler öne çıkıyor. Ay, Boğa burcuna geçiş yapacak. Boğa burcunun cuma günü yeni bir iş başlatmaması gerek. Koç burcu ve Oğlak burcunu aşk meseleleri bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi yükselenleriyle birlikte 27 Kasım 2020 burç yorumlarını kaleme aldı.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

27 Kasım tarihinde Ay saat 06.43’te Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Koçların aşk hayatında ani gerilimlere dikkat etmesi gerekiyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün Ay sabah saatlerinde senin burcuna geçiş yapacak. Gece çalışan biriysen saat 02.45 ile 06.43 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün boyunca yoğun enerjiler var. Akşam saatlerinde gerginliklere dikkat etmelisin. Bilhassa özel ilişkilerinde konuları çok fazla tırmandırmamaya dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Merkür ile Plüton arasındaki etkileşim özel ilişkinde birtakım kıskançlık krizlerine girmene sebep olabilir. Sosyal çevrenden kişilerle görüşmeler yapabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay ile Uranüs arasındaki etkileşim ani gelişen birtakım durumların akşam saatlerinde gün yüzüne çıkacağını vurguluyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yurt dışı ile ilgili konularda önemli birtakım kararlar almak isteyebilirsin. Ay Satürn karesinin etkin olacağı gece saatlerinde birtakım sınırlandırmalara maruz kalabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak gerilimler gün içinde ortağın ya da eşinle yaşayabilirsiniz. Ödemelerindeki beklenmedik gelişmeler seni parasal konularda zorlayabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

İkili ilişkiler ve eşinle ilgili konuların sonuçlanması ya da ani birtakım olayların kendini göstermesi bugün mümkün olabilir. Fazla katı bir tutum sergilememek daha iyi olacaktır.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Çalışma koşullarında beklenmedik gelişmeler seni biraz zorlayabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Aşk hayatında parasal kazanımlarınla ilgili zorlanmalardan ötürü öngöremediğin bazı durumlar ortaya çıkabilir. Fazla sabit fikirli davranmaman zorlayıcı enerjileri yatıştırmak açısından iyi olacaktır.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Hane içerisinde dikkatini yoğunlaştırman gereken durumlar meydana gelebilir. Evinle ilgili konularda öngöremediğin konular bu süreçte neticelenebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugünlerde yakın çevre ve kardeşlerinle beklenmedik bazı konuşmalar içerisinde olabilirsin. Geçmişteki meselelerden ötürü tartışmalara yaşanabilir.

Astrolog T. Ceylin Çelebi