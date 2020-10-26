27 Ekim 2020 burç yorumları! Kova ve Akrepler için yenilik zamanı

27 Ekim 2020 burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. Günlük burç yorumları aşk ve sağlık konusunda ne ifade ediyor? Ay büyüyen Ay fazında ilerliyor. Burçlarda bir şeyleri düzeltmek adına uyumlu enerjiler hakim. Başak burcu fedakârlık yapabilir, Kova burcu için hayallerini gerçekleştirme zamanı. İşte beklediğiniz haberlerle analiz yapma yolu gösteren 27 Ekim burç yorumları...

27 2020 EKİM KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 27 Ekim Salı günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.

27 2020 EKİM BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Bir kadın eliyle gelecek yardım bir işinin hızlıca halledilmesini sağlayacak. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken sende bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçtesin.

27 2020 EKİM İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Cömert bir insan perşembe günü hayatına girebilir. Hayallerinin aktif olacağı bugünü olumlu enerjileri düşünerek geçirmen yerine olacaktır.

27 EKİM 2020 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği salı günü boyunca şifa enerjilerini aktif hale getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.

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Hayalleri gerçekleştirme zamanı! 27 Ekim günlük burç yorumları