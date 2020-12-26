27 Aralık Pazar burç yorumları! Aslan, Kova ve Oğlaklara güzel haber

27 Aralık 2020 burç yorumları planlarınızı değiştirebilir. Ay pazar günü Boğa burcundan ayrılıp saat 02.32’de İkizler burcuna geçiş yapıyor olacak. İletişimle ilgili konular öne çıkıyor. Aynı zamanda uyumlu enerjiler var. Peki, bu durum günlük burç yorumlarına nasıl yansıyacak? Pazar günü kova burcu aşk hayatında hareketli bir gün geçirebilir, Oğlak ve Aslanları ise güzel bir gün bekliyor. İşte 27 Aralık Pazar burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay pazar günü Boğa burcundan ayrılıp saat 02.32’de İkizler burcuna geçiş yapıyor olacak. Yakın çevrenle iletişim hâlinde olacağın günlerdesin. Onları bir konuda bir şeyler yapmaları konusunda ikna edebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal kazanımlarınla alakalı olarak iletişime geçmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde evinde uyumu yakalayabileceğin güzel enerjiler var.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay saat 02.32’de senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Fiziksel görünümüne önem verebileceğin ve değişiklik yapmak isteyebileceğin günlerdesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazar günü boyunca ev içerisinde huzurlu bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Hedeflerini net bir şekilde belirleyebilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sosyal çevrenden alacağın yeni haberler var. Özel ilişkilerindeki güzel gelişmeler seni mutlu ediyor. Karşına değerlendirmen gereken güzel fırsatlar çıkabilir. Şanslı bir günündesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Ay’ın İkizler burcuna geçtiği pazar günü iletişim ile ilgili konular senin için öne çıkıyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hukuksal meselelerin ile alakalı olarak yeni haberler alabilirsin. Günün ilk yarısında kariyerinle ilgili hedeflerini belirleyebileceğin önemli konular gündeme geliyor. Karşına çıkacak sürpriz fırsatlar var.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olabilirsin bugünlerde. Sabah saatlerinde yapman gerekenler adına gereken gücü kendinde buluyorsun. Ay Satürn uyumlu açısının etkin olacağı sabah saatlerini önemli görüşmelerle değerlendirebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay saat 02:32’de tam karşıt burcun olan İkizler burcuna geçiş yaptı. Partnerinle ilişkinde iletişimin ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Senden yaşça büyük birinden gelecek önemli fırsatlar seni bekliyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ne zamandır aklında olan bir konuda gereken desteği bulacağın, güzel bir gün olabilir. Ayağına gelecek fırsatları iyi değerlendirmen gerekebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Aşk hayatında hareketli bir gün geçirebilirsin. Sabah saatlerinde duygusal ilişkilerinde uyum yakalıyor olacaksın. Bir konuda sınırları net şekilde çizmen gereken durumlar söz konusu olacaktır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ev içerisinde iletişim konuları ön planda olabilir. Küstüğün bir aile üyesi ile barışmak yeniden konuları değerlendirmek adına harika bir gün.