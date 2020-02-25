26 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Günlük burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Şubat burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Ay Çarşamba günü tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde yer alıyor.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Gün içerisinde acele kararlar vermen gereken durumlar gündeme gelebilir. Günün ilk yarısında stresli durumlarla karşı karşıya kalman ve bir takım öfke patlamaları yaşaman söz konusu olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Hastanelerle ilgili işleri olan bir Boğa burcu isen bugün önemli kararlar vermeni gerektirecek konuşmalar içerisinde bulunabilirsin. Karşılıklı iletişiminde açık sözlü olmayı tercih edeceğin bir gündesin. Geçmişteki mevzuların yeniden önüne gelmesi seni heyecanlandırabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür'ün çarşamba gece Güneş ile kavuşum açısı var. Güzel dileklerde ve niyetlerde bulunabilir, isteklerini yazılı hale getirebilirsin. Zihinsel anlamda enerjik olacağın bir gün. Aklına yeni projelerle ilgili güzel fikirler gelebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Çalıştığın yerde saygınlık kazanmak adına kendini aktif bir şekilde ortaya koymak isteyebilirsin. Hak ettin mevkiine gelmek için sıkı çalışıyorsun. Bugün aynı zamanda eşinin dişleri ile ilgili birtakım sağlık problemleri gündeme gelebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Mahkemelerle ilgili işlerinden haber bekliyorsan çarşamba olumlu ya da olumsuz birtakım geri dönüşler alabilirsin. İş yerinden bir arkadaşınla ilgili yaptığın araştırmalar seni hayli şaşırtacak olabilir. Cesaretini toplayıp karşı tarafa açılmayı denemelisin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Çarşamba Güneş ile yönetici gezegenin Merkür arasındaki kavuşum açısı dilek dilemek ve olmasını istediğimiz şeyleri yazılı halde niyet etmek için güzel bir gün. Saat 04:45' de kesinleşecek olan bu açıyı dilersen o saatte ya da sabah erken saatlerde pozitif bir enerji ile değerlendirebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Karşıt burcun Koç’ta ilerleyen Ay kendini cesur bir şekilde ortaya koyabileceğini ve ikili ilişkilerinde harekete geçmen gerektiğini vurguluyor. Gökyüzünde bugün Merkür ile Mars arasındaki uyumlu açı her türlü ilişkide karşı tarafı ikna edebileceğinin göstergesi.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Çarşamba öğle saatlerinde öfke patlamalarına dikkat etmelisin. Düşünmeden hareket ediyor olman seni çalışma arkadaşlarına karşı zor durumda bırakabilir. Aynı zamanda ailende kadın figürleri ile aranda seni zorlayacak ve gerginleştirecek bazı konuşmalar geçebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Aşk hayatında hızlı ve hareketli enerjilerin söz konusu olduğu bugün, cesaretini toplayıp ne zamandır aklındaki soruyu sevgiline sorabilirsin. Geleceğinize ilişkin olarak konuşmak için uygun açılar var. Öğle saatlerinde kadınlarla ilişkilerinde güçlükler söz konusu olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Evin ile ilgili yer değişiklikleri yapmak için çarşamba gününü kullanabilirsin. Eskiden yapmış olduğun bir sözleşme ile ilgili bugün tekrardan düşünmen gereken konular gündeme gelebilir. Atlamış olabileceğin eksikliklerin ileride de başını ağrıtmaması açısından detaylı bir şekilde incelemen iyi olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Spontane fikirlerin hayli işine yarayacak olabilir. İletişim içerisinde olduğun insanlarla aranda tartışmalar oluşmaması için daha sakin kalmaya ve düşünmeden hareket etmemeye özen göstermelisin. Bilgi almak ve bilgi vermek adına da uygun bir gün.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Çarşamba Güneş ile Merkür'ün kavuşum açısı arzularını ve isteklerini hem yazılı hem de sözlü bir şekilde dile getirmek adına uygun ve pozitif enerjiler veriyor. Ancak ne dilediğine dikkat etmelisin. Eskide kalmış konular bugünlerde tekrar aklını kurcalayacağından dileklerinde kararsızlıklar yaşayabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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