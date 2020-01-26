26 Ocak 2020 burç yorumları haberimizde! İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. 26 Ocak burç yorumları araştırılıyor. Haberimiz içerisinden astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına ulaşabilir, burcunuzu nelerin beklediğini öğrenebilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün yeniaydan sonra Kova burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Ay’ın düne nazaran biraz daha görünür hale gelmeye başladığı bugün düşüncelerin çok daha netleşecektir. Yeni projelerini adım adım tasarlamaya başlaman için uygun ancak yarına kadar bir başlangıç yapmamaya dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Dün Kova burcunda gerçekleşen Yeniay sonrasında enerjiler yavaş yavaş sakinleşmeye başlıyor. Ay bugün tüm gün boşlukta hareket ediyor olacak. Pazar günü olması dolayısıyla da arkadaşlarınla birlikte olmaktan keyif alabilirsin. Yeni bir ilişkiden çıktıysan özgürlüğünü yaşamak için güzel bir gün.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yurtdışından gelecek bazı haberlerin ya da misafirlerin bugün sana sürpriz olabilir. Ay bugün boşlukta ve Kova burcunda ilerliyor. Arkadaşlarınla birlikte olabilir ve büyük gruplar halinde organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Sosyal ilişkilerin gün boyunca aktif bir şekilde devam edecek.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay’ın Kova burcunda ve boşlukta ilerleyeceği bugün aklına işinle ilgili orjinal fikirler gelse de yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin. Keyif alacağın şeylerle ilgilenmek ya da sanatsal aktivitelerle uğraşmak sana iyi gelebilir. Özellikle sıradışı konular, okült konularla ilgili belgeseller izlemek keyif verebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Dün karşıt burcun Kova burcunda gerçekleşen yeniay sonrasında Ay bugün de Kova burcunda ilerlemesine devam edecek. İkili ilişkilerin, partnerinle ilişkinin ön planda olacağı bugün birlikte rutin dışı bir şeyler yapmak, ne zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte olmak için hayli güzel bir gün olabilir. Bağımsızlık temaları çok ön planda olacaktır. Gereksiz kıskançlıklar yapmamaya çalış.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugün çalışanlarınla birlikte olmak, sıradışı organizasyonlar yapmak isteyebilirsin. Grup şeklinde bir pazar kahvaltısı düzenlemek ya da bir yerlere gitmek için için uygun enerjiler var. Bu aynı zamanda çalışanlarınla aranda sıcak ilişkiler içerisine girmeni de sağlayacaktır. Ayak bileklerinde ağrılar oluşabilir. Dikkat etmelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bugün Kova burcunda ilerliyor. Ailenle birlikte farklı grup aktivitelerine katılmak hem sana hem de onlara iyi gelecektir. Aile içi ilişkilerin, çocukların bugün senin için çok önemli. Aynı zamanda yeni projelerinin aklında yavaş yavaş oluşmaya başladığı bugünlerde ailenin de fikirlerini alman, onlarla düşüncelerini paylaşman önemli.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Aile, yuva, yerleşim temalarının çok aktif bir şekilde ön planda olacağı bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Arkadaşlarını eve davet edebilirsin. Taşınmak isteyen bir Akrepsen bugün ev aramak, emlakçılarla görüşmek için uygun bir gün. Bulunduğun çevreden uzaklaşmak isteyebilir daha uzak yerlerden ev bakabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kardeşlerin ve yakın çevrenle olan iletişiminin hayli yoğun olacağı bir pazar günü seni bekliyor. Aile içerisinde ve özellikle de kuzenlerin arasında tarafsız kalmanı gerektirecek birtakım durumlar söz konusu olabilir. Soğukkanlılığını korumalı ve doğru bildiğini çekinmeden söylemelisin.



OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Kendine vakit ayırman, kendine verdiğin değeri hissetmen gereken bir gün. Bugünü sadece kendini şımartmakla geçirebilirsin. Keyif aldığın şeylere para harcayabilir, sanatsal organizasyonlara katılabilirsin. Arkadaşlarınla birlikte de bir şeyler yapmak istiyorsan tüm gün bunun için uygun gözüküyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Dün burcunda gerçekleşen yeniay sonrasında Ay tüm gün boşlukta ilerliyor olacak. Özgür kalmak ve tek başına çıkıp dolaşmak isteyebilirsin. Fiziksel görünüşünle alakalı sıradışı değişiklikler yapmak istiyorsan bugün tam zamanı diyebilirim. Saçlarında değişik renkler deneyebilir, çok daha modern bir tarz kesim yaptırabilirsin. Yaratıcılığının yüksek olduğu bugün saçınla ilgili değişikleri elinden geliyorsa evde kendinde yapmaktan hoşlanabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Bugün izole kalmak, insanlardan uzaklaşmak, bağımsız olmak isteyebilirsin. Farklı ve kafanı kurcalayan rüyalar görmüş olabilirsin. Hayatındaki bazı şeyleri sorgulama sürecinden geçiyorsun. İyimser olmaya çalışıyor olabilirsin ancak özellikle arkadaşlarınla arandaki bazı meselelerde zorlanıyor olabilir, görünenin arkasındaki asıl meseleyi merak ediyorsun.