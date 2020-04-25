26 Nisan burç yorumları! Terazi burcunu şanslı bir gün bekliyor!

26 Nisan burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay’ın hareketleri burç yorumlarını etkiliyor. Aşk, iş, ekonomi ve aile hayatı gibi birçok konuda hayata dair bilgi veren burç yorumları merak ediliyor. Bugünkü burç yorumlarında Boğa burcunu romantik bir gün bekliyor, Terazi burcunu şanslı bir gün, Balık burcunu ise güzel bir Pazar günü bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç burcu, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 26 Nisan pazar günü İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yakın çevrenden kişiler ile vakit geçirebilir, iletişim halinde kalabilirsin. Akşam saatlerinde Ay ile Mars üçgen açısı hedeflediğin konularda cesaretini arttırabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal konular bugün senin için önemli hale geliyor. Yönetici gezegenin Venüs ile Ay arasındaki kavuşum açısı romantik ve hassas bir yapıda olacağını vurguluyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

26 Nisan Pazar günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde gereksiz söylemlerden uzak durmalısın. İçinde sebepsiz beliren öfken senin istemeden aşırı tepkiler vermene sebep olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sinirsel anlamda gergin olabilir, kendi başına kalmak isteyebilirsin. Unutkanlıklara dikkat etmelisin. Bir şeyleri geç hatırlaman ya da geç farkına varman hatalar yapmana sebep olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bağımsızlık arayışının yüksek olduğu 26 Nisan Pazar günü fazla bireysel ve tepkisel davranabilirsin. Bir şeyleri başlatmak istiyorsan akşam saat 22.55 civarı daha uygun olacaktır.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

26 Nisan Pazar günü boyunca başladığın işleri bitirmekte zorlanabilirsin zira yönetici gezegenin Merkür ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı fazla yöne dağılmana sebebiyet verecek olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Etrafındaki bayan figürlerinden yana şanslı olduğun bir pazar günündesin. Uyumlu enerjiler altındasın. İletişimde de uyumlu olmak isteğin yüksek olabilir. Cesaret gerektiren konular için akşam saatleri daha uygun olacaktır.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Gereksiz harcamalar yapmaktan uzak durmalısın zira buna yatkın bir günde olabilirsin. İçsel gücünün yüksek olacağı akşam saatlerini yeni bir şeyler başlatmak için kullanabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

26 Nisan Pazar günü, gün boyunca başlattığın her türlü işi bitirmekte zorlanabilirsin. Özensiz çalışmaların günün sonunda yaptığın işlerden de memnuniyetsiz kalmana sebep olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmek hoşuna gidecek olabilir. Enerjik tarafın akşam saatlerine doğru çok daha fazla artıyor. Sağlığına dikkat etmen gereken bir zaman diliminden geçiyorsun.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

İlerlemeye açık ve kafana koyduğunu yapmakta zorlanamayacağın bir pazar günü geçirebilirsin. Ancak birden fazla konuya dağılma riskin var. Buna dikkat et. Gayretli çalışmaların meyvesini verecek.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Etrafındaki sana yakın önemli kadınlardan güzel destekler alacağın bir pazar gününe giriyorsun. Değişken enerjiler altındasın. Kibirli insanlar canını sıkacak olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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