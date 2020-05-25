26 Mayıs burç yorumları! Akrep burcunu başarılı bir gün bekliyor

26 Mayıs burç yorumları merak edilen konular arasında yer alıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını araştırıyor. 26 Mayıs Salı günü Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? 26 Mayıs Salı günü Başak burcunu hayır işleri, Koç burcunu aileyle ilgili konular bekliyor. Akrep burcu ise işle ilgili başarılı bir gün geçirecek. 26 Mayıs Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Bugünlerde ailenle ilgili konular ve özellikle babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin. Birlikte halletmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Geçmişle ilgili konular var.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Aldığın eğitimlerle ilgili endişelere kapılabilirsin. Öğleden sonra ruhsal farkındalığı yüksek rüyalar görebilirsin. Kendine vakit ayırman iyi olabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Salı günü boyunca parasal kazanımların ile ilgili konularda endişeli olabilirsin. Sahip olduğun yeteneklerini öne çıkartman iyi olacaktır.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Kendine vakit ayırman iyi olacaktır. Geçmişten gelen meseleler bugünlerde kafanı karıştırabilir. Ayrıca bugünlerde ruhsal farkındalığı yüksek rüyalar görebilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bilinçaltı konuları ve birtakım enerji çalışmalarına vakit ayırmak adına uygun günlerdesin. Kendinden çok daha fazla etrafındaki insanların sorunlarına odaklanıyor olabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde çocuklarla ilgili hayır işlerine yönelebilirsin zira Ay Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Çevrendeki insanlarında desteğiyle harika şeyler ortaya çıkartabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hedeflerinle ilgili olarak endişeli bir ruh hali içerisinde olabilirsin. İnsanlar tarafından yanıltılmalara dikkat etmelisin. Senden aldıkları fikirleri kendilerininmiş gibi gösterebilirler.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hukuksal meselelerde endişelerin söz konusu olabilir. Dış ticaret ile uğraşıyorsan işinle ilgili gelişmeler senin için sevindirici hale geliyor.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kendini bilhassa ödemelerin ile ilgili konularda zorlanıyor hissetmen ve savunmaya geçmen gibi bir durumda hissedebilirsin. Aklında ne zamandır olan bir kişiden telefon alabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde ortaklık konularına yönelebilirsin. Aynı zamanda eşinle birlikte bir hayalinizi gerçekleştirmek üzere adım atıyor olacaksınız.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Kişisel gayretlerinin çok fazla ön planda olduğu bugünlerde çabaların karşılığını buluyor ve çok istediğin bir şeyi almaya fırsat buluyorsun. İsteklerinin üstüne gitmeye devam etmelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

26 Mayıs Salı günü çocuklarınla ilgili konularda endişeli olabilirsin. Günün ikinci yarısında ruhsal farkındalığı yüksek çalışmalar yapabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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