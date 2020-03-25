26 Mart burç yorumları! Hangi burçlar beslenmeye dikkat etmeli?

Günlük burçlar aşk, sağlık, para gibi konularda hayatınızda yaşanabilecek gelişmeleri etkiliyor. 26 Mart Perşembe burç yorumları merak ediliyor. Başak burcunu duygusal bir gün, Yengeç burcunu yoğun bir gün bekliyor. Aşk hayatından iş yaşamına kadar birçok şeyi etkileyen günlük burç yorumları araştırılıyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Ay 26 Mart Perşembe günü Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Yeme içme konusunda aşırı iştahlı olabilirsin. Sabah saatlerinde öfke patlamalarına karşı dikkatli olmalısın zira yönetici gezegenin Mars Ay'a kare açı yapacak.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Ay'ın Boğa burcuna geçiş yapacağı Perşembe gününde öğleden sonra temkinli olma ve kendini güvene alma ihtiyacında artabilir. Saat 10.16 ile 16.37 arasında Ay boşlukta seyredecek dolayısıyla nu zaman zarfında yeni bir şeyler başlatmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



Fazla coşkun ve için içine sığmayan bir yapıda olabileceğin bir gün. Olaylara aşırı reaksiyonlar göstermen yakın çevren tarafından tepkiyle karşılanabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Sabah uyanmakta zorlanabilirsin ancak işinle ilgili konularda harekete geçiyorsun. Kendini ortaya koymak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde Ay Satürn karesinin etkisiyle kararsız ve moralsiz olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Eşinin ailesindeki kadınlar ile aranda bugün birtakım abartılı ve kavga içerikli konuşmalar geçebilir. Olayları çok fazla germemeye dikkat etmelisiniz. Ay'ın Boğa burcuna geçeceği öğleden sonraki saatlerde hem mevcut şartlarınızı korumak isteyecek hem de maddi konulara eğilebilirsiniz.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Sabah işyerinde fazla buyurgan tavırda olan kişiler ile aranızda bir takım sözsel tartışmalar yaşanabilir. Duygusal açıdan patlamalara açık olabileceğin bir gün. Huzursuzluklarının kaynağı daha çok çocuklarınla alakalı olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Ay karşıt burcun olan Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde ödemelerin ile ilgili konulara eğilebilirsin. Melankolik tavırların ve endişeli ruh halin akşam saatlerinde artabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Bu sabah güne başlarken uyanmakta güçlük çekebilirsin. Aceleci tavırlarınla işleri daha da karıştırabilirsin. Aslında içsel anlamda hayli hassas olacağın durumlar var ancak dışarıya daha çok gergin bir görüntü veriyor olacaksın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Etrafında sana gereksiz yere baskı yapan insanlara tepkin sert olabilir. Saat 10.16 ile 16.37 arasında Ay burç değiştirmeden önce boşlukta seyredecek. Bu zaman zarfında keyif alacağın şeylere vakit ayırabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Çocuklarını korumak ve kollamak isteğin ve gerekliliğin öğleden sonra daha da çok artacaktır. Onların hayatlarına birtakım sınırlamalar getirmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Otoriter davranman gereken durumlar var.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Kardeşlerinle arandaki ilişkinde bir şeyleri abartmaya meyilli tavırların olabilir. Onlardan ilgi bekleyebilirsin. Akşam saatlerinde ebeveynlerinin seninle olan ilişkisi senin için ön planda olacaktır. Toleransının akşam saatlerine doğru iyiden iyiye azaldığını fark edebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Fazla müsrif harcamalar yapıyor olabilirsin bugün zira yönetici gezegenin Jüpiter'in Ay ile olan kare açısı kesinleşecek. Her şeyi fazla abartabilirsin. Yeme içme konusunda da akşam saatlerinde kendini tutmakta zorlanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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